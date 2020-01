Auto überschlägt sich: Frau aus MK in schweren Unfall verwickelt

Ein Frau aus Lüdenscheid wurde in einen Unfall an der Autobahn verwickelt. (Symbolbild).

Lüdenscheid/Engelskirchen – Eine 57 Jahre alte Frau aus Lüdenscheid wurde am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Engelskirchen verletzt.

Das teilt die Polizei in Gummersbach mit. Wie es im Unfallbericht heißt, war eine 21-Jährige aus Much gegen 8.15 Uhr von der Autobahn 4 gekommen und wollte an einer Einmündung links abbiegen. Dabei übersah die junge Frau offenbar den entgegenkommenden Wagen mit der Lüdenscheiderin am Steuer.

Die Kollision war nach Polizeiangaben so heftig, dass sich der Wagen der 21-Jährigen überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Die Unfallverursacherin zog sich dabei schwere Verletzungen zu und landete im Krankenhaus, ihre Unfallgegnerin aus Lüdenscheid wurde leichter verletzt.

Durch den Unfall kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen. Über die Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Angaben.

