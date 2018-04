Auto am Sauerfeld gerammt und geflüchtet: 1200 Euro Geldstrafe

Lüdenscheid - Mit einem getunten Corsa kollidierte ein 20-jähriger Kiersper mit dem Mittelbordstein des Sauerfelds in Lüdenscheid, knallte dann gegen einen anderen Wagen, gab Gas und verschwand. Vor Gericht kassierte er dafür eine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro.

Die Straßenführung am Sauerfeld zwischen Museen und Kulturhaus in Lüdenscheid hat Tücken: Der Schwenk in den Fahrbahnen nötigt zu Aufmerksamkeit auf die Markierungen und angepasster Geschwindigkeit.

Davon konnte bei einem 20-jährigen Kiersper offenbar nicht die Rede sein: Er war am 25. April in Richtung der Kirche St. Joseph und Medardus unterwegs, als sein getunter Corsa linksseitig mit dem Mittelbordstein des Sauerfelds kollidierte. Aufgrund der Ausweichbewegung nach rechts demolierte der junge Mann ein dort fahrendes Fahrzeug, gab Gas und verschwand nach dem Linksabbiegen vor der Kirche in der Freiherr-vom-Stein-Straße.

Aufgrund von Zeugenaussagen wurde anschließend vermutet, dass der 20-Jährige den Unfall absichtlich herbeigeführt hatte. Möglicherweise habe auf dem Sauerfeld sogar ein verbotenes Wettrennen stattgefunden.

Die Anklage im Amtsgericht Lüdenscheid ging deshalb von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und von einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort aus.

„Wirtschaftlicher Totalschaden“

Die 25-jährige Fahrerin des beschädigten Fahrzeugs berichtete, wie der Angeklagte zunächst dicht aufgefahren sei. Beim Nebeneinanderfahren auf der Sauerfelder Straße sei er plötzlich auf ihr Auto zugedriftet. Durch den Zusammenstoß habe ihr Fahrzeug einen „wirtschaftlichen Totalschaden“ erlitten.

Der 20-Jährige sei dann mit hoher Geschwindigkeit über die rote Ampel gefahren. Glücklicherweise habe sie sich geistesgegenwärtig das Kennzeichen des Unfallverursachers gemerkt. Anschließend kümmerten sich die Zeugin und ihr Partner persönlich um die Ermittlungen und wandten sich direkt an den 20-Jährigen.

„Bitte nicht selber irgendetwas unternehmen!“

Richter Thomas Kabus nahm diesen Bericht zum Anlass für eine Ermahnung: „Bitte nicht selber irgendetwas unternehmen!“

„Nichts von dem Schaden mitgekriegt"

Der Angeklagte behauptete, er habe „nichts von dem Schaden mitgekriegt“. Er gab allerdings zu, dass er „mit Karacho links an den Mittelbordstein“ geknallt sei. „Es war nichts Seltsames. Die Felge hat gescheppert.“ Sein Verteidiger trug vor, dass sein autobesessener Mandant wohl kaum sein aufgemotztes Fahrzeug „als Autoscooter“ benutzt habe.

Zu diesem Ergebnis kamen letztlich alle Juristen. Im Gegensatz zu den Angaben des Angeklagten kamen sie allerdings zu dem Ergebnis, dass dieser nach der Kollision mit dem Fahrbahnteiler nach rechts gefahren war und den Unfall verursacht hatte.

Die Verurteilung wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort trug schließlich dem Umstand Rechnung, dass niemand sich vorstellen konnte, dass der junge Mann von dem heftigen Zusammenstoß mit dem anderen Auto nichts mitbekommen hatte.

Richter Thomas Kabus sah aber keinen Grund für eine Verurteilung wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr: „Ich bin nicht davon überzeugt, dass Sie den Unfall absichtlich herbeigeführt haben!“

Für die Unfallflucht wurde der junge Mann nach Erwachsenenstrafrecht zur Rechenschaft gezogen: Er bekam eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 30 Euro. Außerdem darf der Führerschein nicht vor Ablauf von weiteren vier Monaten wieder erteilt werden.

„Wenn ich Scheiße gebaut habe, stehe ich dazu!“

Der Richter mahnte den jungen Mann, seine im Letzten Wort geäußerte Absichtserklärung in Zukunft ernst zu nehmen: „Wenn ich Scheiße gebaut habe, stehe ich dazu!“