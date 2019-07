Auto geht während der Fahrt in Flammen auf - Benzin läuft aus

Feuerwehr-Einsatz am Aldi

+ © Cedric Nougrigat Das abgestellte Fahrzeug brannte komplett aus. © Cedric Nougrigat

Lüdenscheid - Während der Fahrt stellte eine Frau zunächst einen merkwürdigen Geruch und kurz darauf Flammen und Qualm am Dach ihres Renault Clio fest. Sie hielt sofort an und verließ das brennende Fahrzeug - an ihrer Seite ihr schwarzer Pudel.