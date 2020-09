A45: Auto abgedrängt - Mann rast in Waldstück und gegen Baum

Spurwechsel mit schweren Folgen: Auf der A 45 kam es zu eine Unfall – nach Angaben des Unfallbeteiligten mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Lüdenscheid – Sonntagnacht (20. September), 0.45 Uhr auf der Autobahn: Ein 31-jähriger Werdohler befährt die A 45 in Fahrtrichtung Frankfurt. In Höhe der Autobahnausfahrt Lüdenscheid-Mitte kommt er rechts von der Fahrbahn ab, gerät in ein kleines Waldstück und kollidiert dort mit einem Baum. Hierbei werden er und sein Beifahrer (34 Jahre alt) leicht verletzt. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Nach Angaben des Unfallbeteiligten, so heißt es im Polizeibericht, wurde er zuvor von einem anderen Fahrzeug bei dessen Spurwechsel übersehen, wich nach rechts aus und verlor anschließend die Kontrolle über seinen Pkw.

Polizei sucht nach Zeugen

Das spurwechselnde Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Jetzt ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 23 51/90 990 mit der Polizei Lüdenscheid in Verbindung zu setzen.