Beste Auszubildende aus Lüdenscheid

Von: Torben Niecke

Teilen

Wegen ihrer hervorragenden Leistung in ihrer Abschlussprüfung wird Lara Hildebrandt, Auszubildende zur Kosmetikerin des Kosmetikstudios L’Estetica in Lüdenscheid, von DIHK-Präsident Peter Adrian ausgezeichnet. © HC Plambeck

Lara Hildebrandt ist die beste Kosmetikerin-Auszubildende auf Bundesebene. Gelernt hat sie im Lüdenscheider Kosmetik-Studio L`Estetica.

Am Montag wurde Lara Hildebrandt, Auszubildende im Lüdenscheider Kosmetik-Studio L´Estetica, vor rund 900 Gästen in Berlin zu besten Auszubildenden 2023 in ihrem Beruf gekürt. Bei der Ehrungsfeier der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) überreichte ihr DIHK-Präsident Peter Adrian eine Urkunde und einen Pokal, um ihre Leitung gebührend wertzuschätzen. In Ihrer Abschlussprüfung erreiche Hildebrandt stolze 92 von 100 möglichen Punkten.

Mit ihrer Leistung zählt Hildebrand so zu den 216 besten Auszubildenden in IHK Berufen in diesem Jahr und konnte sich unter knapp 300.00 Abschlussprüfungs-Teilnehmern erfolgreich durchsetzen. Neben Hildebrand gab es eine weitere Auszubildende aus dem Bezirk der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer. Die Iserlohenrin Janina Koppe konnte sich mit 94 Punkten als beste Fachkraft für Metalltechnik auszeichnen lassen. Thomas Haensel, Geschäftsbereichsleiter „Menschen bilden“ bei der SIHK, gratuliert den beiden Bundesbesten: „Bleiben Sie bitte Ihrer Heimat treu und tragen Sie die Vorzüge einer Ausbildung unter jungen Menschen weiter.“