Long-Covid? In Lüdenscheid bildet sich eine Selbsthilfegruppe

Lüdenscheid – Die Selbsthilfe-Kontaktstelle Märkischer Kreis bietet ab sofort Gruppentreffen für Menschen an, die an Long-Covid erkrankt sind.

Für Deutschland wird geschätzt, dass mindestens eine Million Menschen von Long Covid betroffen sind und oft fehlt es an Unterstützung. Um Betroffenen eine Anlaufstelle zu bieten, lädt die Selbsthilfe-Kontaktstelle Märkischer Kreis für Montag, 22. Mai, ab 17.30 Uhr in die Friedrichstraße 30 ein.

Hier können sich Menschen persönlich kennenlernen, mit anderen Long Covid-Betroffenen über Therapie- oder Reha-Erfahrungen austauschen und sich so gegenseitig unterstützen. „Wir werden den Start begleiten und freuen uns auf ein Treffen“, heißt es in der Einladung.

Wer interessiert ist, meldet sich am besten in der Selbsthilfe-Kontaktstelle unter der Rufnummer: 02 35 1/ 39 05 26 oder per E-Mail an maerkischer-kreis@paritaet-nrw.org Aktuelle Informationen stehen im Internet unter www.selbsthilfe-mk.de.