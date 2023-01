CDU-Lüdenscheid lädt zum Jahresauftakt ein „zu realen Begegnungen“

CDU-Vorsitzender Ralf Schwarzkopf (MdL) freut sich auf Gespräche. © Thomas Machatzke

CDU beginnt das Jahr mit einer Einladung zu Andacht und Austausch.

Lüdenscheid – Politische Neujahrsgrüße, verbunden mit der Einladung zur Andacht am Freitag, 17. Februar, 17 Uhr, in der Kirche Oberrahmede: Auch die Lüdenscheider CDU möchte den Auftakt des neuen Jahres „endlich wieder vor Ort mit realen Begegnungen“ begehen. CDU-Vorsitzender Ralf Schwarzkopf (MdL), Florian Müller (MdB) sowie Fraktionsvorsitzender Oliver Fröhling verbinden die Einladung zu Gesprächen und Austausch gleich mit einer ganzen Reihe von Kritikpunkten an der „schwächsten Koalition“, die das Land je gehabt habe. „Eine wichtige Entscheidung für uns wäre sicherlich eine Beschleunigung der Autobahn- und Brückenprojekte“, schreibt das Führungstrio in der Einladung unter anderem: „Zwar werden LNG-Terminals in Rekordgeschwindigkeit gebaut, aber bei der Beschleunigung von Autobahnbrücken zerstreitet sich die Koalition und blockiert den Gesetzentwurf, den die CDU/CSU-Bundestagsfraktion eingebracht hat.“ Die Region bleibe dabei auf der Strecke.

Bei „Segel“ herrscht „wohl Windstille“

Dass die Forderung nach einem kommunalen Ordnungsdienst erfüllt werde, dass mithilfe von Fördermitteln des Landes wichtige Projekte wie Musikschule oder Altstadtsanierung umgesetzt werden konnten, das freut die CDU. Zugleich sieht sie dringenden Handlungsbedarf bei weiteren Themen, fordert, Planverfahren und Bauprojekte deutlich zu beschleunigen. Harsche Kritik übt die CDU an schleppender Umsetzung etwa der Stadtentwicklungsgesellschaft. Von ihr, „die großspurig unter dem Namen ,Segel‘ angekündigt wurde, ist noch nichts zu sehen. Da scheint wohl gerade Windstille zu herrschen…“. Gesprächsstoff genug also – nicht nur für den Februar-Termin.