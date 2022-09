Austausch mit der Politik: Das wünschen sich Jugendliche in Lüdenscheid

Von: Kerstin Zacharias

Hängematten im Loher Wäldchen, ein Instagram-Account mit Veranstaltungen oder die Nutzung der Schulhöfe am Nachmittag – die Jugendlichen brachten viele Ideen vor. © Kerstin Zacharias

Hängematten für das Loher Wäldchen? An Ideen und Anregungen für „ihre“ Stadt mangelt es den Lüdenscheider Jugendlichen nicht. Das wurde in einem Gespräch deutlich, zu dem sich junge Aktive und Politiker in dieser Woche trafen.

Wieso dürfen Schulhöfe von Jugendlichen am Nachmittag nicht genutzt werden? Warum gibt es kaum nette Aufenthaltsmöglichkeiten? Welche Partys wünschen sich junge Menschen? Zu diesen und vielen weiteren Themen kamen in dieser Woche Politiker und Jugendliche zu einem Austausch zusammen – auf Einladung des Stadtjugendrings sowie des Jugendhilfeausschusses.

Oftmals hapert es an der Kommunikation

Und in den kleinen Gesprächsrunden wurde schnell deutlich: Oftmals hapert es an der Kommunikation, kommen viele Informationen über Angebote bei den Jugendlichen nicht an. Und: Werden Ideen angestoßen, würde zu viel Zeit vergehen, bis diese auch tatsächlich umgesetzt werden. „Wir möchten ja auch noch etwas davon haben“, hieß es beispielsweise von Yasemin Güller und Clarissa Krumme.



Idee: Hängematten für das Loher Wäldchen

Die beiden Schülervertreterinnen des BGL hatten sich intensiv auf den Austausch vorbereitet und mit für Jugendliche relevanten Themen auseinandergesetzt: Ob ein zentraler Instagram-Account mit Veranstaltungen für Jugendliche, Hängematten im Loher Wäldchen, Events und Angebote im Stadtpark – an Ideen, um nicht zuletzt Jugendliche nach Corona wieder zusammenzubringen, mangelte es nicht.

Zwar gab es am Dienstag noch keine Versprechungen, wohl aber die Zusage, die Ideen gemeinsam anpacken zu wollen.