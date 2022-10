Treppe rauf, Treppe runter, erste Hilfe - und alles ohne Worte

Von: Jutta Rudewig

Sprache ohne Buchstaben: Otl Aicher gilt als Pionier der Piktogramme. © Jutta Rudewig

Er gilt als einer der Wegbereiter des Corporate Designs, „ein Begriff, der zu Beginn der beruflichen Laufbahn des Künstlers und Designers Otl Aicher noch gar nicht erfunden war“, wie Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen sagt. Der süddeutsche Gestalter prägte das Design der Olympischen Spiele von München, hatte Gastprofessuren in aller Welt, gilt als der „Erfinder“ von Piktogrammen als Wegweiser ohne Worte und starb viel zu früh an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Wo aber ist nun die Verbindung in unsere Stadt?

Lüdenscheid – Die Antwort ist einfach: ERCO Leuchten. „Das Unternehmen wollte beleuchtete Piktogramme, visuelle Elemente ohne Worte“, so die Galerieleiterin, die derzeit gemeinsam mit ihrem Team und der Unterstützung des HfG-Archivs in Ulm, der Sparkasse an Volme und Ruhr, ERCO und den Kunstfreunden eine Ausstellung vorbereitet. Eröffnet wird „Otl Aicher – Ökonomie der Gestaltung“ am Freitag, 28. Oktober (19 Uhr) in den Museen.

Otl Aicher wäre im Mai 100 Jahre alt geworden. Namhafte Unternehmen nahmen seine Hilfe in Anspruch, die Lufthansa, die WestLB, die Firma Braun. Und eben auch der Lüdenscheider Leuchtenhersteller ERCO.

Nutzlose Schnörkel gehörten nicht in die Welt des Designers. Für ihn stand die soziale Kommunikation im Vordergrund, klare und kompromisslose Aussagen, die sprach-los in aller Welt verstanden werden. Mehr als 700 Aicher-Piktogramme aus nahezu allen Lebensbereichen gelten als Meilensteine in der Geschichte des Designs. Jeder kennt sie, jeder versteht sie, erklärende Worte werden überflüssig, der flüchtige Blick des Betrachters reicht, um zu verstehen.

Bereits 1974 begann die Zusammenarbeit Aichers mit dem Lüdenscheider Unternehmen, in Worten mit Klaus Jürgen Maack (ERCO). In den Folgejahren entwickelte Aicher das international beachtete Design des Unternehmens, der Schriftzug mit einer Lichtquelle, die mit der Entfernung abnimmt.

Eine Ausstellung zum Anfassen und Durchblättern: Erco ist maßgeblich beteiligt. © Jutta Rudewig

Die Ausstellung zeigt auch „Schätze“ aus den Archiven des Leuchtenherstellers: Originalskizzen, Druckvorlagen, Plakate und Fotografien – die konsequente, aber auch innovative Arbeit Aichers, der für mehrere Unternehmen in unserer Region tätig war. Ein Kodak-Karussell soll darüber hinaus mehr oder weniger bewegte Bilder projizieren.

Bis zum 12. März sind die Ausstellungsstücke im Foyer der Städtischen Galerie und im Obergeschoss zu sehen. „Das ist eine Ausstellung zum Anfassen“, sagt die Galerieleiterin. Denn oft erschließt sich die Kunst eines Aichers erst, wenn man in seinen Unterlagen geblättert hat.