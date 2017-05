Die Mode im Mittelalter

Lüdenscheid - Marktstände, ein Barbierstuhl für Rasuren und zahnärztliche Behandlungen, die Klosterapotheke, ein Bauernhaus – Aufenthaltsorte, an denen man sich dem oft nicht einfachen Leben im Mittelalter nahe fühlt, gibt es derzeit in den Museen an der Sauerfelder Straße reichlich. Bis November wird dort die interaktive Ausstellung „Spinnrad, Schwert und Federkiel“ präsentiert, die eine reizvolle Entdeckungsreise ins Mittelalter bietet – für Kinder und Erwachsene.

Die Ausstellung wird flankiert von einem umfangreichen Rahmenprogramm. Bereits die Eröffnung war fernab aller Reden als Mittelalterfest konzipiert. Ein weiteres mittelalterliches Fest wird am 25. Juni in den Museen und dem Museumsgarten gefeiert. An diesem Tag stehen im Museum die Themen „Kinder-Spiele“ und „Ernährung“ im Mittelalter im Vordergrund. An verschiedenen Stationen können Spiele ausprobiert und hergestellt werden. An einer weiteren Station wird über die Esskultur und die Ernährungslage im Mittelalter informiert.

Das dritte Mittelalterfest am 30. Juli wird in Zusammenarbeit mit dem Altstadtverein gefeiert. In diesem Jahr hat sich der Altstadtverein wieder ein vielfältiges Programm zum Graf-Engelbert-Fest in der Altstadt ausgedacht. Auch in den Museen können alle großen und kleinen Gäste an diesem Tag viele Ereignisse rund um das mittelalterliche Leben erwarten.

Eher für die Erwachsnen sind vier Vorträge geplant, die sich um das Mittelalter drehen. Am 16. August wird Dr. Stephan Sensen, seit 1995 Leiter der Museen des Märkischen Kreises, ab 18 Uhr über den „Wiederaufbau der Burg Altena“ referieren.

Für September ist Dr. Eva-Maria Butz von der TU Dortmund eingeladen. Sie ist Expertin in Sachen Mittelalter, studierte mittelalterliche Geschichte, promovierte zum Thema „Adlige Herrschaft im Spannungsfeld zwischen regnum und regio. Spielräume und Grenzen politischen Handelns am Beispiel der Grafen von Freiburg 1218–1316“. Sie hat ihren Vortrag am 7. September (18 Uhr) unter das Thema „Melkschemel, Webstuhl und Königsthron. Weibliche Lebenswelten im Mittelalter“ gestellt.

Am 21. September spricht Dr. Peter Arnold Heuser, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, über „Hexenverfolgung im Kurfürstentum Köln“. Noch ohne Termin ist ein weiterer Vortrag von Dr. Jan Keupp, Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Keupp forschte lange Zeit zur Kleidung des Mittelalters und zur Wirkungsweise der Kleiderwahl. Die mittelalterliche „Mode“ steht im Mittelpunkt seiner Ausführungen in den Museen.

Die Museen sind täglich von Mittwoch bis Sonntag in der Zeit von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Sonderführungen oder Geburtstage können gebucht werden.