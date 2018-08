Ausstellung eröffnet: „Belgier wurden von Besatzern zu Freunden“

Einige Gäste waren am Freitag zu der offiziellen Ausstellungseröffnung ins Bürgerforum des Rathauses gekommen: darunter auch Vertreter der Stadt Leuven.

Lüdenscheid - Die Ausstellung „Die Geschichte der Belgier und ihrer Streitkräfte in Deutschland und Lüdenscheid“ wurde am Freitag offiziell im Rathaus eröffnet.

1994 zogen die in Lüdenscheid stationierten belgischen Soldaten ab – geblieben sind seitdem aber eine enge Freundschaft und Städtepartnerschaft, die Bürgermeister Dieter Dzewas, der belgische Botschafter Ghislain D‘hoop und Vertreter der Stadt Leuven am Freitag bei der offiziellen Eröffnung der Ausstellung „Die Geschichte der Belgier und ihrer Streitkräfte in Deutschland und Lüdenscheid“ repräsentierten.

Auf 22 Stellwänden sind im Rathaus noch bis zum 9. September Bilder, jede Menge Informationen und sogar ein Film rund ums Leben der Belgier von 1946 bis 1994 zu sehen. Erarbeitet hat die Ausstellung Daniel Loos in Kooperation mit der Stadt Lüdenscheid anlässlich des 750. Jubiläums.

"Kontakte und innige Partnerschaft"

In diesen Jahren sei es zu einem regen Austausch zwischen den in Lüdenscheid stationierten belgischen Soldaten, deren Familien und den Lüdenscheider Bürgern gekommen. Diese machten zu Hochzeiten sogar bis zu „zehn Prozent der Lüdenscheider Bevölkerung aus“, sagte Bürgermeister Dzewas in seinen Begrüßungsworten.

Geblieben seien „nicht nur persönliche Kontakte, Freundschaften und gemeinsame Familien, sondern auch eine innige Partnerschaft zwischen Lüdenscheid und seiner belgischen Partnerstadt Leuven“, sagte Dzewas. Eine solche Partnerschaft „ist eine der attraktivsten, zumindest für Biertrinker“, scherzte er in Richtung des belgischen Botschafters und untermalte damit die sehr freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden Städten.