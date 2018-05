Künstlerin zeigt extreme Lebensphasen 

Lüdenscheid - Eine Ausstellung mit dem Titel „Nur die Nacht“ und einer Vielzahl sehr persönlicher Werke zeigt die Lüdenscheider Künstlerin Lou Cypher im Stock. Wer dabei dekorative, aber inhaltsleere Schönheit erwartet, ist bei der Künstlerin aus der Bergstadt an der falschen Adresse, denn Lou Cypher verarbeitet Gefühle, Ereignisse und extreme Phasen ihres Lebens, ein Leben, das nicht immer auf der Sonnenseite stattfand.

Eine schwierige Kindheit, Mobbing in der Schule und anderes, was die Künstlerin erlebte und prägte, verarbeitete sie in ihren Werken, in denen plakativ und kraftvoll eingesetzte Farben dominieren. Das schwierige, von widerstreitenden Gefühlen dominierte Verhältnis zur Mutter drückt die Künstlerin in dem schmerzvoll-emotionalen, großformatigen Gemälde „Lest I forget“ aus, bei dem es sich um einen der Höhepunkte der sehenswerten Ausstellung handelt.

Die Ambivalenz ihres Lebens spiegelt sich in dem Bilderpaar „There is a hell“ und „There is a heaven“ wieder. „In jedem meiner Bilder steckt immer auch ein Teil meiner persönlichen Geschichte“, sagte die Künstlerin zur Einführung in ihre erste öffentliche Ausstellung: „Dieser Teil kann so verschwindend gering sein, dass man ihn suchen muss und nur entdecken kann, wenn man mich sehr gut kennt. Er kann aber auch so groß sein, dass er den Betrachter förmlich überrennt.“ Nicht selten habe sie schon, bevor sie mit dem Malen anfange, das fertige Bild vor Augen und sei dann am Ende überrascht, dass es vollkommen anders aussehe, als geplant, erzählt sie.

Zur Vernissage im Stock an der Knapper Straße hatte Lou Cypher einige heimische Musiker mitgebracht. Alle Künstler bedienen unterschiedliche musikalische Genres und warteten mit viel eigenem Songmaterial auf. Die Sängerin und Gitarristin Nancy Siskou deckte die Singer-Songwriter-Schiene ab, das Lüdenscheider Trio Beats with Beards, bestehend aus den Musikern Patrick, Pascal und Ernest, brachte unter anderem seine Vorliebe zur Country-Musik zum Ausdruck, wobei Patrick hin und wieder auch Nancy am Cajón begleitete. Die Band KreuzVersuch aus Soest brachte schließlich melancholische, stimmungsvolle Gothic-Musik zu Gehör.

Die Ausstellung „Nur die Nacht“ ist noch bis Freitag, 20. Juli, im Stock zu sehen. Alle Exponate sind verkäuflich.