"Home" ist eröffnet

+ © Rudewig Mit einem flotten Tanz unter der Leitung von Manuela Klüttermann endete der offizielle Teil. © Rudewig

Lüdenscheid - Gefühlte 60 Grad Innenraumtemperatur herrschten am Freitagabend rund zehn Minuten nach der Eröffnung der Ausstellung „Home“ im Wohnzimmer der fiktiven Wohngemeinschaft. An die 250 Gäste kamen in die Museen, um sich von den Workshopergebnissen ein eigenes Bild zu machen, darunter auch viele Vertreter aus Rat und Verwaltung.