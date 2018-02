"Home" wird eröffnet

Lüdenscheid - Die derzeitigen Mieter, die Organisatoren der Ausstellung, sind nach knapp drei Wochen Arbeit ausgezogen, die neuen stehen in den Startlöchern: Am Freitagabend wird um 19 Uhr die Ausstellung „Home“ in den Museen der Stadt an der Sauerfelder Straße eröffnet.

Angelegt ist die Ausstellung wie ein Rundgang durch das Leben einer typischen Wohngemeinschaft – abgewetzte Sofas, Betten auf Paletten und die guten, alten Röhrenbildschirme. 17 Workshops für Jugendliche, manche davon sogar mehrfach, alle kulturellen Sparten zwischen Musik, Kunst und Tanz abgedeckt und insgesamt 200 Jugendliche erreicht: Die Bilanz des Großprojekts „Home“ kann sich sehen lassen.

Ziel war seit dem vergangenen Sommer, dass sich Jugendliche mit dem Auseinandersetzen, was für sie Heimat bedeutet. Kreative Köpfe der Region waren sofort mit im Boot und boten Workshops in unterschiedlichen Bereichen an – Musik, Tanz, Kunst, Film, Theater. Die Ergebnisse werden ab Freitagabend bis zum 15. Juni präsentiert.

+ Eine Fußmatte markiert den Eintritt in die neue Ausstellung. © Rudewig Die Workshopergebnisse werden nun in einem Umfeld gezeigt, das der Wohnung einer Wohngemeinschaft gleicht. Das umfangreiche Rahmenprogramm wird ebenfalls in der Ausstellung selbst stattfinden. Mit dabei waren auch die „Mindcraft“-Jugendlichen. „Die ziehen hier Freitagabend ein, übernachten hier und bringen Leben in die WG“, sagt Klaus Sonnabend, „insgesamt haben wir die Jugendlichen mit den Workshops dann doch erreichen können.“

Begeistert sind die Macher von „Home“ auch von der positiven Resonanz, die ihnen entgegen schlug. „Wir haben zum Beispiel von Saturn leihweise einen Flachbildfernseher und eine Playstation bekommen. So was gehört einfach in eine WG. Wir werden nach der Eröffnung die Ausstellung ganz klassisch in die Schulen und die Vereine empfehlen. Vielleicht kann man ja mal eine Unterrichtsstunde oder Gruppenstunde im Home-Wohnzimmer machen“, möchte Mit-Organisatorin Ulrike Tütemann (Museen) das Projekt bekannt machen. Die Teilnehmer kamen aus dem gesamten Kreisgebiet. Die Ergebnisse flimmern über Bildschirme, die in die Ausstellung integriert wurden.

Großen Raum nimmt die ehemalige Einrichtung der Diskothek Johnny Mauser ein. Tresen, Lichtorgel und Tanzfläche – „Ich weiß nicht, wie oft ich mit meinem Bus hin und hergefahren bin“, sagt Tom Groll, der mit Kuno Seltmann einen der ersten Workshops inszenierte. Licht natürlich, was sich auch in der Gestaltung der Glasscheiben des Museumsanbaus zur Sauerfelder Straße hin widerspiegeln soll.

+ Die Workshop-Ergebnisse flimmern über Mattscheiben, die in die Möbel integriert wurden. © Rudewig Sonnabend: „Es wird so viel Kulturelles speziell für Kinder oder Erwachsene getan. Die Jugendlichen und ihre Kreativität bleiben da manchmal auf der Strecke. Aber Kultur ist eben kein Fertigrecht. Wird haben den Jugendlichen weitgehend freie Hand gelassen, und die waren echt motiviert!“ Der Freitagabend beginnt mit den unvermeidlichen, zu einer Ausstellungseröffnung gehörenden Worten. „Aber nicht lange“, versprechen die Organisatoren.

Es wird Musik geben, Grußworte des Bürgermeisters und die eine oder andere Überraschung. Danach verlagert sich das Geschehen in die Ausstellung selbst, wo die Bands Hazefeld und Triple B. für den guten Ton sorgen. Künstler werden dabei sein, die Workshop-Teilnehmer. Gespräche in ungezwungener Runde im Wohnzimmer von „Home“ sind den Organisatoren wichtig. „Wir sehen uns!“ ist die Einladung unterschrieben. Der Eintritt ist frei.