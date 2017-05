Zweiter Branchentreff im Kunststoff-Institut

Lüdenscheid - In Südwestfalen und insbesondere an der Karolinenstraße schlägt ein Kunststoffherz – diese Überzeugung des Kunststoff-Instituts untermauerten am Donnerstag beim zweiten Branchentreff 110 Aussteller und mehr als 1000 Besucher.

Nach der Premiere im Jahr 2013 handelte es sich um die zweite Auflage der Veranstaltung. „Wir streben an, dass der Branchentreff ab jetzt alle drei Jahre stattfindet – allerdings immer in Jahren, in denen keine K-Messe in Düsseldorf stattfindet“, sagte Stefan Schmidt, Geschäftsführer des Kunststoff-Instituts.

Dass Fachkompetenz zu großen Teilen in der hiesigen Region steckt, davon konnten sich Besucher aus ganz Deutschland am Donnerstag überzeugen. „Da ist die Veranstaltung natürlich auch ein Marketing-Instrument“, sagte Schmidt.

Eine Vielzahl der Aussteller, die zur Trägergesellschaft des Kunststoff-Instituts gehören, fanden mit ihren Ständen im Rohbau des „Polymer Training Centres“ Platz. Dort, wo nach Fertigstellung das neue Schulungszentrum einziehen wird, wurden somit bereits am Donnerstag Fachgespräche geführt – und Grundsteine für Geschäftsbeziehungen gelegt.

Auch in den anderen Teilen des Instituts und in einem Zelt standen Ausstellungen, Fachvorträge, Präsentationen und Vorführungen auf dem Programm. Mitarbeiter des Kunststoff-Instituts stellten ihre Fachabteilungen und die Maschinen vor. Das Institut – in innerstädtischer Lage – hatte zur Vermeidung eines Verkehrschaos in Kooperation mit der Stadt Parken auf einer Schotterfläche am Bahnhof ermöglicht. Ein Shuttle-Bus brachte die Besucher an die Karolinenstraße.