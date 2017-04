Außerplanmäßig 245.000 Euro für Neubau der Musikschule

Lüdenscheid - Mit großer Mehrheit hat der Lüdenscheider Stadtrat vor den Osterferien außerplanmäßig 245.000 Euro für Planungsleistungen zum Neubau der Musikschule bewilligt.

Gedeckt werden sie nach Angaben der Verwaltung aus dem Auftragskonto „Aufwertung der Wilhelmstraße“. Dies sei möglich, weil die entsprechenden Ermächtigungen für diesen Bereich im laufenden Jahr nicht mehr benötigt würden.

„Der zurzeit laufende Wettbewerb für die Gestaltung der öffentlichen Räume, inklusive der Wilhelmstraße, kann voraussichtlich erst im Frühjahr 2018 und nicht wie geplant noch in 2017 abgeschlossen werden“, teilte die Verwaltung mit.

Wie berichtet, hat das Trierer Architekturbüro WW+ GmbH mit ihrem Siegerentwurf das Rennen um den Musikschul-Neubau an der Ecke Hochstraße/Staberger Straße gewonnen und ist mit der Realisierung des 6,1 Millionen Euro teuren Projekt beauftragt worden. Jetzt geht es zunächst darum, den Förderantrag fristgerecht bis zum 1. Dezember 2017 zu stellen.

Dafür sind mindestens eine Entwurfsplanung, eine Kostenberechnung und ein Bauzeitenplan notwendig: Sollten bis zu diesem Termin nicht alle für die Antragstellung erforderlichen Planungsunterlagen vorliegen, würde sich der Umsetzungszeitraum für den Neubau der Musikschule um ein Jahr nach hinter verschieben. „Daher sollten die Planungsleistungen bis einschließlich der sogenannten HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)-Leistungsphase fünf kurzfristig beauftragt werden“, erklärte die Verwaltung das Prozedere.

Mit der Leistungsphase 5 ist der Prozess der Ausführungsplanung gemeint, an der zum Beispiel Ingenieure oder Produkthersteller beteiligt sind. Die Ausführungsplanung gilt als Vorbereitung für die Vergabe und später als Grundlage für die Abrechnung der Bauleistungen.

Die Haushaltsmittel für den geplanten Musikschul-Neubau sind laut Verwaltung in der mittelfristigen Finanzplanung in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 veranschlagt. Die Beauftragung der Planungsleistungen in Höhe von 245.000 Euro werden in diesem Jahr benötigt, 145.000 Euro davon seien voraussichtlich erst 2018 zahlungswirksam.