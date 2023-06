Außergewöhnlicher Jahrgang verlässt die Freie Christliche Realschule

Von: Bettina Görlitzer

Viele von den Absolventen wollen weiter die Schulbank drücken und streben das Abitur oder Fachabitur an. © görlitzer

Bei der Abschlussfeier der Freien Christlichen Realschule betonte Klassenlehrer Thorsten Wende: „Ihr habt mein Leben bereichert und gezeigt, wie schön es ist, Lehrer zu sein“

Lüdenscheid – Der Abschlussjahrgang 2023 der freien Christlichen Realschule ist – so lassen es die Reden bei der Abschlussfeier für die Zehntklässler am Mittwoch in der Aula der Schule am Schäferland vermuten – in vielfacher Hinsicht ein besonderer. Schulleiter Rainer Brecht verwies auf ein Jubiläum: Es handelt sich um den 25. Abschlussjahrgang der Schule. Besonders sei außerdem das T-Shirt der Absolventen, mit einem „einfach netten coolen Spruch“ gewesen und auch die Leistungsstärke.

Von einem Abend, auf den sich viele gefreut haben, der aber auch traurig stimmte, weil er mit Abschied verbunden war, sprach daher auch Milena Stock-Möller, Klassenlehrerin der 10a in ihrer Rede. Die Lehrerin war schließlich sichtlich gerührt: „Ihr wart meine erste Klasse.“ Ende des siebten Schuljahres hätten sich Schüler und Lehrerin, die gerade aus dem Referendariat kam, kennengelernt, erzählte sie – und seien dann in der achten Klasse direkt mit der großen Herausforderung des Distanzunterrichts gestartet. Das hätten die Schüler und Schülerinnen „mit Bravour“ gemeistert. Einige „unvergessliche Erlebnisse auch für mich“ habe schließlich die Klassenfahrt nach Berlin im vergangenen September den Jugendlichen beschert. Aus der Zeit, bevor sie die Klasse übernommen hat, hatte Stock-Möller zudem einige Bilder mitgebracht.

Thorsten Wende, Klassenlehrer der 10b wiederum, hatte seine Schüler um Sätze als Anregung für seine Rede gebeten. Dabei ging es nicht selten um die Herausforderungen des Matheunterrichts. Aber auch er war voll des Lobes für eine besondere Klasse: „Ihr habt mein Leben bereichert und gezeigt, wie schön es ist, Lehrer zu sein.“

Schulleiter Rainer Brecht übernahm die Auszeichnung der jahrgangsbesten Schüler, die alle zusammen 38 Einsen auf ihren Zeugnissen haben. © Görlitzer, Bettina

Schulleiter Brecht lockerte seine Rede mit Fotos auf, die mit den Schülern zu einer nicht ganz ernst gemeinten Statistik des Jahrgangs aufgenommen worden waren. Dabei stellte sich zum Beispiel heraus, dass wohl alle mal zu spät gekommen sind. Alle drei Pädagogen ermutigten die scheidenden Schüler, mutig und mit Vertrauen auf Gott alle Herausforderungen des Lebens anzugehen.

Mit Geschenken verabschiedeten sich die Klassensprecher Lars Klein und Leon Baar von den Klassenlehrern Milena Stock-Möller und Thorsten Wende. © Görlitzer, Bettina

Für die Schüler hatten die Klassensprecher Lars Klein (10a) und Leon Baar (10b) das Wort ergriffen und an die gemeinsame Schulzeit mit vielen vor allem kleinen Begebenheiten erinnert, die sicher im Gedächtnis bleiben werden. Schließlich bedankten sie sich bei den Klassenlehrern und dem gesamten Kollegium im Namen beider Klassen mit Präsenten.

Geschenke gab es vom Schulleiter für die fünf jahrgangsbesten Schüler – auch dabei war der Abschlussjahrgang 2023 ungewöhnlich: Normalerweise dominieren bei solchen Auszeichnungen Schülerinnen doch diesmal überreichte Brecht die Präsente ausschließlich an männliche Absolventen: Enrik Hunstiger, Marc Leon Sänger, Hendrik Schulte, Sebastian Vater und Nico Kleiner. Von ihnen habe keiner eine Drei auf dem Zeugnis, dafür aber alle zusammen 38 Einsen, berichtete der Schulleiter beeindruckt.