Außengastronomie boomt – aber nicht in Lüdenscheid

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Die Wilhelmstraße gehört als Zone 1 zu der teuersten im Schlüssel für die Sondernutzungsgebühren. © Paffendorf

Lüdenscheid gehört NRW-weit zu jenen Städten, die besonders geringe Gebühren für eine gastronomische Sondernutzung von öffentlichen Flächen erheben. Dennoch hat das in der jüngsten Zeit nicht dazu geführt, dass signifikant mehr Wirte ihre Stühle und Tische vor die Tür stellen.

Lüdenscheid – Das „Bierprojekt“ mit seinem Biergarten unterm Platanenhain des Rathausplatzes ist bis auf Weiteres geschlossen. Auch das „Café nou“ (ehemals Cortina) wartet auf einen neuen Pächter. Vorm Reidemeister an der Hochstraße oder neben der Gaststätte Dahlmann stehen schon lange keine Tische und Bänke mehr draußen.

Mit dem Sterben der Kneipen und Cafés in Innenstadtlage verlieren die Lüdenscheider zugleich auch deren Anteil an den Außengastronomie-Angeboten. Mit Blick auf die Gastronomiebetriebe, die die Bergstadt erst wieder in den vergangenen Monaten verloren hat, lässt sich ohne groß zu überlegen treffsicher schlussfolgern, dass im Sommer 2023 viel weniger Leben auf Straßen und Plätzen im Stadtkern zu beobachten sein wird.

Einzelne Anträge müssten zur Erhebung von Zahlen ausgewertet werden

„Angesichts der jüngsten Geschäftsaufgaben liegt es auf der Hand, dass es wohl weniger Außengastronomie als im Vorjahr gibt“, sagt Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik. Nur wie viel weniger das im Vergleich zum Vorjahr konkret ist, könne man vonseiten der Stadtverwaltung aktuell nicht sagen. Aktuelle Zahlen zur insgesamt beantragten Fläche für eine Sondernutzung aus diesem oder den vergangenen Jahren könne man derzeit nicht ausweisen, wie Schulte-Zakotnik erklärt.

Laut dem Fachdienst Bauservice, der für die Genehmigungen zuständig ist, ergebe sich diese immer nur aus den Aktenvorgängen für die jeweiligen Anträge und müssten einzeln ausgewertet werden. Das würde viele Stunden in Anspruch nehmen. Derzeit sei der Fachdienst personell nicht in der Lage so eine Aufstellung zu leisten, sagt die Stadtsprecherin. Dass die einzelnen Anträge und Akten hinsichtlich der gastronomischen Sondernutzungen so zahlreich seien, habe die Ursache darin, dass die Betriebe – jahreszeitlich bedingt – manchmal auch nur für wenige Monate das Aufstellen von Stühlen und Tischen im Freien beantragten.

„Teilweise werden die Sondernutzungen auch ganzjährig beantragt, zum anderen Teil nur in den Sommermonaten beziehungsweise ab März, April oder Mai bis September oder Oktober“, erklärt Marit Schulte-Zakotnik. Außerdem verteile sich die Außengastro zum einen auf öffentlichen Flächen, zum anderen auch auf Privatflächen. Mit Blick auf die Corona-Pandemie habe sich seither das Aufkommen der Sondernutzungsanträge nicht merklich verändert – obwohl die Stadt Lüdenscheid zeitweise eine 70-prozentige Gebührensenkung vorgenommen hatte.

Corona-Bonus brachte kein Wachstum

Der sogenannte „Corona-Bonus“, der für das Jahr 2021 gültig war, habe laut Stadtverwaltung keinen nennenswerten Effekt gehabt. Aber auch ohne die Reduzierung sei man laut Marit Schulte-Zakotnik im Vergleich mit anderen Städten extrem günstig bei der Gebührenerhebung.

Für die Erhebung der Sondernutzungsgebühren ist die Stadt in drei einzelne Zonen unterteilt. Als Zone 1 gilt die Wilhelmstraße. Aufgrund der geringen Straßenbreite wird dort der höchste Gebührensatz erhoben, wenn ein Gastronom Tische und Stühle vor die Tür stellen möchte, um dort seine Gäste zu bedienen.

Gebührenschlüssel unterteilt Stadt in drei Zonen

Pro Quadratmeter gastronomischer Bewirtungsfläche ohne bauliche Abgrenzung und mit zeitlich begrenzter Nutzung werden 1,36 Euro an monatlichen Gebühren fällig. Eine dauerhafte Nutzung, die baulich abgegrenzt ist, ist auf der Wilhelmstraße laut der Satzung nicht erlaubt. Sollen nur Stehtische rausgestellt werden, so werden pauschal für je 3 Quadratmeter Fläche 29,70 Euro an monatlichen Gebühren erhoben. Soll ein zusätzlicher Imbiss- und Getränkestand dazukommen, werden pro Quadratmeter und Tag 1,29 Euro fällig.

Als Zone 2 gilt laut Satzung die restliche Innenstadt. Pro Quadratmeter Sondernutzung fallen 1,01 Euro im Monat an. Baulich abgegrenzt und dauerhaft werden je Quadratmeter 1,44 Euro erhoben. Für Stehtische sind für je 3 Quadratmeter 19,50 Euro fällig. Wenn Imbiss- und Getränkestände dazukommen, werden pro Quadratmeter und Tag 1,25 dafür dann abgerechnet.

Zone 3 ist im Gebührenschlüssel der ganze übrige Stadtbereich. Pro Quadratmeter Sondernutzung werden 98 Cent im Monat erhoben. Baulich abgegrenzt und dauerhaft werden je Quadratmeter 1,37 Euro fällig. Nur für Stehtische sind pauschal für je 3 Quadratmeter 18,42 Euro zu entrichten. Imbiss- und Getränkestände kosten pro Quadratmeter und Tag in Zone 3 dann 1,11 Euro.

Welche Gesamtgebühren für Gastrobetriebe, die Außenflächen anbieten möchten, nun konkret anfallen, lässt sich an einem Rechenbeispiel darstellen. Auf 25 Quadratmeter öffentliche Fläche passen fünf Tische mit jeweils vier Stühlen. Will ein Betrieb diese nun von Mai bis September aufstellen, so kostet das auf der Wilhelmstraße also insgesamt 170 Euro, in der restlichen Innenstadt 126,25 Euro und im Rest Lüdenscheids dann 122,50 Euro.

„Hinzu kommt eine Verwaltungsgebühr für die Bearbeitung des Sondernutzungsantrages, die in der Regel 21,50 Euro beträgt“, erklärt Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik. NRW-weit sei man mit diesen Gebühren unter den günstigsten Städten.