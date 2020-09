Ausschüttung an die Stadt: Sparkasse Lüdenscheid hält Geld noch zurück

Die Kunden der Sparkasse Lüdenscheid müssen sich in puncto Ausschüttung noch gedulden.

Die Corona-Krise mahnt auch die Banken zur Vorsicht: Nur wenn die Sparkasse Lüdenscheid zum 30. September bestimmte Bedingungen erfüllt, wird der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2019 in Höhe von 800 000 Euro an den Träger ausgeschüttet.

Lüdenscheid – Diesem Vorschlag des Verwaltungsrates bestätigte am Freitag die Sparkassenzweckverbandsversammlung einstimmig. Damit entspricht die Sparkasse Lüdenscheid den Vorgaben der EZB und der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) zur Corona-Krise.

Demnach können Ausschüttungen nur bei einer „nachhaltig positive Ertragsprognose“ erfolgen und wenn „die Kapitalsituation auch in einer anhaltenden Stressphase weiterhin ausreichende Puffer aufweist“.

Erneute Überprüfung möglich

Nach dem Beschluss der Verbandsversammlung werden nun von dem gesamten Jahresüberschuss in Höhe von 823 054,56 Euro 23 054,56 Euro direkt in die Sicherheitsrücklage eingestellt. Der größere Anteil von 800 000 Euro wird an den Träger ausgeschüttet, wenn zum 30. September eine Bildung von Vorsorgereserven möglich ist und die Beurteilung im Risikomonitoring mit „grün“ erfolgt.

Wenn das nicht der Fall ist, werden diese Bedingungen zum 31. Dezember erneut überprüft. Entweder wird die Summe dann ausgeschüttet oder das Geld wird, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, der Sicherheitsrücklage zugeführt