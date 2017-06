Ausnahmezustand rund um Gasstraße

Tipp: Sperrung weiträumig umfahren

+ © Kornau Für Anlieger bleibt die Gasstraße bis zur Viktoriastraße befahrbar. Von der veränderten Verkehrsführung zeigen sich manche Autofahrer verunsichert. Deshalb ist hier für die Dauer der Teilsperrung besondere Vorsicht geboten. © Kornau

Lüdenscheid - Baken, jede Menge neuer Schilder, eine ungewohnte Verkehrsführung und gelbe Markierungen, die die weiße Standardmarkierung aufheben: Ausnahmezustand auf einer der wichtigsten innerstädtischen Drehscheiben – dem Bereich Humboldt-/ Gas- und Altenaer Straße. Seit gestern ist die Gasstraße zwischen Sedanstraße und Altenaer Straße für mehrere Wochen gesperrt. Der Stadtentwässerungsbetrieb muss in dem Bereich Kanäle sanieren. Auch die Sedanstraße ist zwischen der unteren Liebigstraße und der Gasstraße zu dem Zweck gesperrt. Der Appell, ortskundige Autofahrer mögen den Bereich weiträumig umfahren, scheint zu fruchten. Wer sich allerdings gestern trotzdem auf das Abenteuer „neue Verkehrsführung“ einließ, scheiterte oftmals. Mehr oder weniger abenteuerliche Wendemanöver, Falschfahren und mitunter schwierige Situationen in den engen Umleitungsstraßen waren die Folgen am ersten Sperrungstag. Auffällig: Vor allem Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen fuhren trotz aller Hinweise in die Teilsperrung.