„Ausnahmesituation“ Sperrung Altenaer Straße: Riesiger Mehraufwand für ambulante Dienste

Von: Jan Schmitz

Die achtwöchige Sperrung der Altenaer Straße ab dem kommenden Montag stellt die ambulanten Pflegedienste vor enorme logistische Herausforderungen.

Lüdenscheid/Altena –Um die Kunden aus den abgetrennten Lüdenscheider Stadtteilen Dickenberg und Rathmecke versorgen zu können, versuchen die Pflegedienste während der Vollsperrung neue Wege zu gehen. „Wir sind gerade in Gesprächen mit drei weiteren Pflegediensten“, sagt Stefan Hesse, Direktor der Caritas Altena-Lüdenscheid.

Die Frage ist: Ist es für den begrenzten Zeitraum der Sperrung rechtlich möglich, Versorgungsverträge an andere Pflegedienste „abzutreten“, um Aufwand und Kosten zu sparen? Die Idee: Statt vier Pflegediensten, die ihre jeweils wenigen Kunden in dem Gebiet anfahren, fährt nur ein Pflegedienst und versorgt die Patienten der anderen Pflegedienste in deren Auftrag mit. Eine Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen. Es ist kompliziert.

Am Montag versorgen die Pflegedienste daher zunächst wie gehabt ihre Patienten am Dickenberg und in der Rathmecke. „In Echtzeit“, so Stefan Hesse, werde man dann auf mögliche Verkehrseinschränkungen reagieren. Schon vorab war allen Pflegediensten die Durchfahrt durch Anliegerstraßen und damit auch die Nutzung der Schleichwege ins Rahmedetal von der Stadt Lüdenscheid zugesagt worden.



Für die Sperrung der Altenaer Straße wurden in dieser Woche „No Trucks“-Schilder am Vogelberger Weg aufgestellt. Es ist das erste Mal, dass diese nicht-offiziellen Verkehrsschilder in Lüdenscheid zum Einsatz kommen. © Cedric Nougrigat

In den vergangenen Monaten hatten die Lüdenscheider Anbieter errechnet, dass ihnen allein durch die Folgen der A45-Sperrung 13,5 Prozent mehr Arbeits- und Fahrtkosten anfallen, die ihnen bislang niemand erstattet. Ein Termin im NRW-Gesundheitsministerium vor einigen Tagen ergab außer diversen Prüfaufträgen keine konkrete Unterstützungsmöglichkeit. „Die nächsten acht Wochen werden diese Mehrkosten noch weiter in die Höhe treiben“, befürchtet Hesse.

Der Caritasdirektor versprach, die Versorgung der Kunden auch während der Sperrung sicherzustellen, eine zeitliche Verbindlichkeit bei den Terminen könne man aber nicht zusagen. Wer Medikamente oder Spritzen zu bestimmten Zeiten benötige, werde vorrangig angefahren. Angesichts der „Ausnahmesituation“ hoffe er auf Verständnis der Kunden.