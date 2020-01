Auschwitz-Befreiung: Illumination am Alten Rathaus

Fassade als Bildfläche

+ © Schmidt Wird nächste Woche zur Projektionsfläche: das Alte Rathaus, in dessen Keller die Lüdenscheider Gedenkzellen an die Verbrechen der Nationalsozialisten erinnern. © Schmidt

Lüdenscheid – Es war eine Tat von historischem Ausmaß: Am 27. Januar 1945 befreite die sowjetische Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz. Nächste Woche jährt sich das Ereignis zum 75. Mal. Aus diesem Anlass ist die Beleuchtung von 104 NS-Gedenkstätten in ganz Deutschland geplant. So auch in Lüdenscheid.