Ausbruch der „Faulbrut“: Sperrbezirke in Lüdenscheid und Plettenberg eingerichtet

Von: Jan Schmitz

Die Amerikanische Faulbrut ist in Lüdenscheid und Plettenberg ausgebrochen. Der Kreis hat nun Sperrbezirke eingerichtet.

Wie der Märkische Kreis am Freitag mitteilte, ist in Bienenständen in Lüdenscheid und Plettenberg die Amerikanische Faulbrut ausgebrochen. Das Veterinäramt hat daraufhin in Lüdenscheid und in Plettenberg jeweils einen Sperrbezirk eingerichtet. Um die befallenen Bienenstände wurde ein Sperrbezirk im Radius von einem Kilometer festgelegt. In Lüdenscheid sind die Bereiche Gevelndorf, Heerwiese, Buckesfeld und Oberrahmede betroffen. In Plettenberg die Ortschaft Leinscheide.

Bei der Faulbrut handelt es sich laut Mitteilung um eine bakterielle Infektionskrankheit („Paenibacillus larvae“), die die Brut der betroffenen Bienenvölker befällt. Der Erreger wird in Form von infektiösen Sporen durch Flug-Bienen auf die im Bienenstock vorhandene Brut übertragen. Die Brut stirbt größtenteils ab, sodass die Zahl der Bienen in dem betroffenen Volk immer geringer wird und schlussendlich nicht mehr die notwendige Stärke aufweist, um zu überwintern. Das Bienenvolk überaltert und stirbt schließlich ab.

Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut im Märkischen Kreis. © Jan Woitas / DPA

Ausgewachsene Bienen erkranken nicht an der Faulbrut. Zur Bekämpfung der Faulbrut müssen befallene Völker saniert oder schlimmstenfalls getötet werden. Für Menschen ist die Bienenkrankheit ungefährlich. Der Honig kann ohne jede Einschränkung weiterhin verzehrt werden.

Halter von Bienen im Sperrbezirk müssen laut Veterinäramt nunmehr verschiedene Regelungen beachten. So ist jeder Imker, der Bienen im Sperrbezirk hält, verpflichtet, den aktuellen Bestand und die genauen Standorte umgehend dem Veterinäramt in Lüdenscheid zu melden. Bewegliche Bienenstände dürfen nicht von ihrem Standort entfernt werden.

Zudem dürfen keine Bienen in den Sperrbezirk eingebracht werden. Bienenvölker, lebende oder tote Bienen, Waben, Wabenteile, Wabenabfälle, Wachs, Honig, Futtervorräte und benutzte Geräte dürfen nicht aus den Bienenständen entfernt werden. Alle Bienenstände im Sperrbezirk werden zeitnah durch das Veterinäramt begutachtet.

Der Märkische Kreis weist auf einen Meldebogen für Imker hin. Er befindet sich auf der Internetseite des Märkischen Kreises zum Thema „Tierhaltung – Vorschriften für das Halten von Bienen“ und direkt über diesen Link. Nach Ausbruch der Tierseuche wurden Allgemeinverfügungen bekannt gemacht. Sie sind hier nachzulesen. Dort finden sich auch die Karten, die den Sperrbezirk ausweisen.