Marschmusik in der Schützenhalle

Das Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr spielt in der Schützenhalle am Loh für die Lebenshilfe.

Lüdenscheid - 65 junge Musiker werden unter der Leitung von Oberstleutnant Michael Euler in der Schützenhalle am Loh antreten: Am Sonntag, 11. März, spielt dort das Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr.