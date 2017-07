„Ausbildung zu zergliedert“

Junge IG Metall kritisiert Bildungsministerin Wanka / Reform nicht angepackt

+ Michael Schmitzer (l.) von der Jungen IG Metall und Jugendsekretär Fabian Ferber fordern eine Reform des Berufsbildungsgesetzes.

Lüdenscheid - Ein stabiles Bildungssystem inmitten einer von großen Umbrüchen erfassten Wirtschaft ist aus Sicht von Michael Schmitzer (34) unerlässlich, um diese Veränderung sicher und dauerhaft zu überstehen. Der Ressortleiter der Jungen IG Metall forderte gestern eine Ausbildung in den Unternehmen, die ein „entwicklungsorientiertes System“ zum Ziel hat. Das heißt: Die derzeit angebotenen 350 Ausbildungsberufe sind aus seiner Sicht zu viel. „Wir müssen Kompetenzen stärker zusammenfassen. Die berufliche Ausbildung ist zu stark in Kleinteile zergliedert. Es fehlt der Überblick.“ Das führe mitunter Azubis in das Dilemma, dass ihr Betrieb nicht mehr alle geforderten Aufgaben in den Prüfungen abbilde.