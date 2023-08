Ausbaukosten: Anwohner behalten ihr Geld

Im Ortsteil Piepersloh plant die Stadt in den nächsten drei Jahren umfangreiche Straßenarbeiten. Den Anwohnern werden dabei aber wohl keine Kosten entstehen.

Lüdenscheid – Es war dieser kurze Satz, der wohl bereits im Vorfeld der Veranstaltung zu einer eher entspannten Gemütslage geführt hatte. „Den Anwohnern entstehen keinerlei Kosten“, so hieß es in dem Schreiben, mit dem die Stadtverwaltung für vergangenen Dienstag zu einer Informationsrunde zu einem anstehenden Straßenausbau in Lüdenscheid-Piepersloh geladen hatte.

Und so blieb der große Unmut – bei artähnlichen Zusammenkünften in der Vergangenheit ein häufiges Phänomen – diesmal aus. Das Intereresse an der Info-Offerte war dennoch groß. Stephan Theo Hammer, neuer Leiter des kommunalen Fachbereichs Planen und Bauen, konnte mit einer großen Verwaltungsabordnung an diesem Abend im Ratssaal rund 50 Anwohner aus Piepersloh begrüßen.

Der Hintergrund der Versammlung: Im Ortsteil Piepersloh sind in den nächsten drei Jahren an vier Stellen umfangreiche Straßenausbauarbeiten anvisiert. Sie sollen im Frühling 2024 auf dem Piepersloher Platz und am Dulmecker Weg beginnen, sich 2025 am Westerfelder Weg zwischen Hausnummer 1 bis 36 fortsetzen und 2026 mit dem Ausbau des Bremecker Wegs ihren Abschluss finden.

Die konkret angepeilten Maßnahmen dabei: die Erneuerung des Asphalts inklusive der darunter befindlichen Tragschichten, die Schaffung von Gehwegen, das Anlegen von Pflanzenbeeten, die Ausweisung von verkehrsberuhigten Bereichen und von Parkflächen sowie die Generalüberholung des Entwässerungssystems.

Nicht alles davon wird indes an allen vier besagten Örtlichkeiten realisiert. So bleibt der Dulmecker Weg auch künftig ohne Gehwege, weil es dort zu eng ist. Auf erwähntem Abschnitt des Westerfelder Wegs soll eine Geschwindkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern greifen, während sich die drei anderen Sanierungsgebiete zu verkehrsberuhigten Zonen wandeln.

Dort wäre dann Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben – spielende Kinder, Fußgänger und Radfahrer sollen sich sicher fühlen. Nötig sei der Ausbau, so Fachbereichsleiter Hammer und Janis Weiland vom städtischen Fachdienst Verkehrsplanung- und lenkung unisono, weil alle vier Bereiche ziemlich marode seien – was allein schon Schlaglöcher und allgemein schlechter Asphalt-Zustand zeigten.

Das Glück für die Anwohner: Bei Piepersloher Platz und den drei benachbarten Wegen handelt es sich laut Verwaltungs-Auskunft um Wohn- und Verkehrswege, die bereits vor Jahrzehnten „erstmalig hergestellt“ – also nach dem Gesetz bereits voll ausgebaut – worden sind.

Die nun geplante „nachmalige Herstellung“ sei dagegen der Sanierierungsbedürftigkeit der Flächen geschuldet. Und genau bei solchen Fällen hatte das Land Nordhein-Westfalen im vergangenen Jahr beschlossen, 80 Prozent der Baukosten zu übernehmen. 20 Prozent begleicht die Stadt. Vorher war das anders. Da mussten die Anwohner 80 Prozent der Ausbaukosten bezahlen. Die Kostenübernahme durch das Land ist zunächst bis 2026 befristet.

Grundsätzliche Kritik an den Ausbauplänen gab es bei dem Treffen im Ratssaal nicht, dafür aber diverse individuelle Nachfragen. Insgesamt schien die Zufriedenheit darüber, nicht zahlen zu müssen, zu dominieren.

Obwohl – auf einige Anwohner kommen dann doch noch Kosten zu. Grund: Zwar wird das öffentliche Entwässerungssystem an und unter den Straßen ohne finanzielle Beteiligung der Viertel-Bewohner saniert. Bei seinen kameragestützten Voruntersuchungen hat der zuständige Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid-Herscheid (SELH) allerdings ermittelt, dass 14 Anwohner „massiv schadhafte“ Privatanschlüsse auf ihrem Grundstück haben.

Und für die Beseitigung dieser Rohrschäden seien die Haushalte selbst verantwortlich. Kostenpunkt jeweils gemäß grober Schätzung von SELH-Mann Michael Deppe: „Irgendwo zwischen 2000 und 5000 Euro“.

An der Schlittenbacher Straße in Lüdenscheid ist die Lage anders: Hier müssen die Anlieger nach aktuellem Stand 90 Prozent der Kosten für den Endausbau tragen.