Ausbaugebühren: Lüdenscheider Schule drohen Kosten im sechsstelligen Bereich

Von: Leon Malte Cilsik

Durch den Endausbau der Schlittenbacher Straße könnten hohe Kosten auf die Anlieger zukommen. Besonders hart würde es wohl die FCSL treffen: Die Schule befürchtet einen sechsstelligen Betrag.

Lüdenscheid – „Wir rechnen mit dem Schlimmsten – dann können wir nur positiv überrascht werden“, sagt Judith Petersmann. Die Verwaltungsleiterin der Freien Christlichen Schule Lüdenscheid (FCSL) bringt damit ihre Sorge über den geplanten Endausbau der Schlittenbacher Straße zum Ausdruck, bei welchem die Anlieger nach aktuellem Stand 90 Prozent der Kosten tragen müssen. Im Falle der FCSL könnte das einen sechsstelligen Betrag bedeuten.

„Neben unserer Grundschule und den benachbarten Betreuungsräumen inklusive Schulgarten und Turnhalle besitzen wir auch noch zwei Wohnhäuser an der Schlittenbacher Straße“, zählt Petersmann auf. „Das ist insgesamt eine Fläche von fast 5500 Quadratmetern.“

Die Freie Christliche Schule Lüdenscheid besitzt mehrere Gebäude an der Schlittenbacher Straße. Auf dem Bild laufen die Schüler gerade von den Betreuungsräumen (rechts) hinüber zum Schulgebäude. © nougrigat

Und jeder einzelne davon könnte die FCSL beim Endausbau teuer zu stehen kommen: „Basierend darauf, was die evangelische Kirchengemeinde vor einigen Jahren beim Ausbau der Straße ‘Zum Weißen Pferd’ zahlen musste, gehen wir von 43 Euro pro Quadratmeter aus.“

Für die FCSL ergebe das rund 235 000 Euro – auch wenn sich der Quadratmeterpreis laut Stadt nicht eins zu eins übertragen lasse. „Vielleicht gibt es Abschläge, weil ein Teil der Gebäude der Schützenstraße zugeordnet wird. Dafür gibt es vermutlich wieder Aufschläge, wegen der Höhe der Bebauung und der Verkehrslast, die wir auslösen“, erklärt Petersmann. Mit den 235 000 Euro hätte die FCSL also zumindest eine erste Idee, was sie schlimmstenfalls erwarten könnte.

Enorme Kosten durch Endausbau: FCSL muss Rücklagen bilden

Und diese Idee ist Anlass genug, um bereits jetzt Vorbereitungen zu treffen – lange vor dem frühestens für 2026 geplanten Baubeginn und ohne die endgültige Gewissheit, dass der Betrag überhaupt gezahlt werden muss. „Wenn keine Gesetzesänderung mehr kommt – was bis 2026 ja durchaus noch passieren könnte – gehen wir davon aus, dass wir die Kosten tragen müssen“, sagt Petersmann. „Und dann ist es auch egal, ob es nun 100 000 oder 300 000 Euro werden, dafür müssen wir finanzielle Rücklagen bilden.“

Rücklagen mit Geld, das dann an anderer Stelle fehle: „Wir werden dafür auf breiter Front sparen müssen. Überall dort, wo es verkraftbar ist. Klar ist, dass wir das Geld lieber in mehr Personal, Spielgeräte oder in die Bausubstanz investieren würden – egal ob nun an unseren Gebäuden an der Schlittenbacher Straße oder unserer Haupt- und Realschule Am Schäferland“, sagt die Verwaltungsleiterin.

Auch für die Haupt- und Realschule am Schäferland rechnet FCSL-Verwaltungsleiterin Judith Petersmann in den kommenden Jahren mit Einsparungen. © Malte Cilsik

Dennoch seien die erzwungenen Sparmaßnahmen insgesamt nicht dramatisch für die FCSL: „Wir haben in keinem unserer Gebäude einen Renovierungsstau. Und wenn sich in ein paar Jahren herausstellen sollte, dass wir das Geld doch nicht zahlen müssen, können wir es auch auf einen Schlag sinnvoll investieren“, sagt die Petersmann.

Generell sei es nicht das erste Mal, dass die FCSL größere Rücklagen bilden muss. „Insgesamt wird es zweifellos ein harter finanzieller Einschnitt für uns, der aber hoffentlich nicht existenzbedrohend wird. Zumal die Stadt nach eigenen Aussagen auch eine Ratenzahlung akzeptieren würde.“

Doch das reicht Petersmann mit Blick auf den Beitrag, den die FCSL für Lüdenscheid leiste, nicht: „An der Schlittenbacher Straße unterrichten wir mehr als 200 Schülerinnen und Schüler, Am Schäferland sind es sogar mehr als 500. Die nehmen wir damit der Stadt ab – vielleicht erlässt sie uns vor diesem Hintergrund einen Teil der Kosten.“ Immerhin sei es für alle Beteiligten wünschenswert, dass der Schulbetrieb möglichst wenig beeinflusst wird.

Endausbau der Schlittenbacher Straße: Umzug ist für FCSL keine Option

Ein Umzug sei für die FCSL derzeit indes keine Option – aber nicht, weil ein solcher Schritt pauschal ausgeschlossen wird. „Bei einer wirklich guten Alternative würden wir diese Möglichkeit ernsthaft prüfen. Aber die bietet sich uns derzeit nicht – passende Räumlichkeiten in guter Lage sind in Lüdenscheid schwer zu finden“, sagt Petersmann. „Wir werden wohl an der Schlittenbacher Straße bleiben müssen, uns auf den ‘Worst Case’ vorbereiten und auf eine positive Wendung hoffen.“

