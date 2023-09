Ausbau Schlittenbacher Straße: Politik beschließt nächsten Schritt

Beschluss unter Vorbehalt

Der obere Abschnitt der Schlittenbacher Straße steht für 2025 zum Ausbau an.

Die Verunsicherung unter den Anliegern der oberen Schlittenbacher Straße bleibt. Nach wie vor ist nicht klar, ob und inwieweit sie die Kosten für den Ausbau des Straßenabschnitts mit tragen müssen.

Lüdenscheid - Dennoch treibt die Stadt das Projekt voran – und schreibt noch in diesem Jahr die mit 120 000 Euro dotierten Ingenieurleistungen für die Planung aus. Das ergab die Beratung im Bau- und Verkehrsausschuss des Rates am Mittwoch.

Die Landesregierung will mit einem neuen Erlass Änderungen im Kommunalabgabengesetz einführen. Doch wann der Erlass in Kraft tritt, was konkret darin steht und ob er eine Entlastung der Privathaushalte bedeutet, ist den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung noch nicht bekannt. Vor diesem Hintergrund bezeichnet Anlieger Karl Friedrich Kuhbier den Vorstoß der Kommune als „sehr verfehlt“.



Der städtische Chefplaner Stephan Theo Hammer äußert im Ausschuss einerseits Verständnis für die Sorgen der Betroffenen. „Wir möchten möglichst anliegerfreundliche Entscheidungen treffen.“ Doch auf das Inkrafttreten des „ominösen Erlasses“ zu warten, berge auch Risiken, so der Fachbereichsleiter.

Denn Zuschüsse vom Land seien an die Einhaltung vorgegebener Fristen gebunden. Dieter Rotter, Leiter des Fachdienstes Bauservice, sagt: „Wir müssen mit der Maßnahme bis 2026 fertig werden.“ Ansonsten gebe es kein Geld, und die Kosten blieben bei der Stadt hängen.



Um also die Fristen für die Refinanzierung einhalten zu können und „nicht aus der Förderung zu fallen“ (Hammer), muss das Projekt nach Einschätzung aus dem Rathaus schleunigst vorangetrieben werden. Zudem gibt es eine Verpflichtung, den oberen Teil der Schlittenbacher Straße grundlegend zu erneuern. Die ist der Rat mit der einstimmigen Verabschiedung des Straßen- und Wegekonzeptes im vergangenen Jahr eingegangen. Demnach ist der Ausbau des fraglichen Abschnitts für 2025 vorgesehen.



Die Fraktionen verständigten sich am Mittwoch mehrheitlich auf einen Kompromiss. Zwar sollen die Planungsleistungen wie vorgesehen ausgeschrieben und beauftragt werden – jedoch unter Vorbehalt. Verkehrsplaner Christian Hayer warnte: „Wir sind schon spät dran mit den Planungen.“



Immerhin: Ratsherr und MdL Gordan Dudas (SPD) plädierte dafür, mit seinem CDU-Kollegen Ralf Schwarzkopf Kontakte in Düsseldorf zu nutzen und NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach zu fragen, wann der Erlass in Kraft treten wird.