Ausbau von Kindertagesstätten-Plätzen: Wettlauf mit der Zeit

Der Neubau der Awo-Kindertagesstätte an der Bahnhofsallee hat nach der Grundsteinlegung Mitte November sichtbare Fortschritte gemacht. 85 Plätze werden dort entstehen, davon 22 für Kinder im Alter von unter drei Jahren.

Lüdenscheid - Kindertagesstättenplätze für Kinder im Alter von unter drei Jahren werden dringend benötigt. Entsprechend groß sind die Bemühungen der Stadt, dem Bedarf nachzukommen. Doch den Wettlauf mit der Zeit kann sie nicht gewinnen.

Um die komplette Lücke zwischen dem vorhandenen und dem gewünschten Angebot zu schließen, müssten noch 233 Plätze geschaffen werden. Dass dies nicht von jetzt auf gleich geht, ist verständlich.

Beim Blick auf die verschiedenen Baustellen- und -flächen wird klar, dass es nur zu einer Annäherung an die Bedarfsquote kommen kann, eine komplette Erfüllung ist nicht in Sicht. Außerdem muss die Stadt auch immer darauf achten, dass das Gleichgewicht zwischen Plätzen für unter Drei- und über Dreijährige gewahrt bleibt.

Rege Bautätigkeit ist zurzeit an der Bahnhofsallee zu beobachten. Mitte November des vergangenen Jahres erfolgte die Grundsteinlegung für die integrierte Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Immobilienmakler Roland Rothmann baut und vermietet die Einrichtung, die 85 Plätze schafft, davon 22 für Kinder im Alter von von unter drei Jahren.

Ein ähnliches Investorenmodell soll auch auf dem ehemaligen Bolzplatz neben der Richard-Schirrmann-Realschule greifen, wo bisher aber erst der Bodenbelag, der zu hohe Blei- und Arsenanteile auswies, abgetragen worden ist.

Besser sieht es da schon gar nicht weit entfernt an der DRK-Kita Lösenbach aus, wo der Alt- sukzessive einem Neubau weicht. Hier entstehen neben den zwei Regelgruppen mit jeweils 25 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, zusätzlich 16 U-3-Plätze.

Auch an der Kita Kindertraum am Vogelberg zeugt der Anbau von dem Bemühungen, die Kapazitäten für die U-3-Betreuung auszubauen, nicht anders an der städtischen Kita Wettringhof.

Ebenfalls schon länger im Gespräch ist die Anmietung des Gebäudes der katholischen Kita St. Hedwig in Gevelndorf, die aber umfangreich saniert werden muss. Die Lücke zwischen Bedarf und Deckung bleibt, aber sie wird ein wenig kleiner – immerhin.