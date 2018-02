Ausbau der E-Tankstellen

Lüdenscheid - Ohne Ladeinfrastruktur keine Elektroautos, ohne Elektroautos keine Ladeinfrastruktur – dieses bislang noch lähmende Dilemma auf dem Weg ins E-Zeitalter möchte der regionale Energieversorger Enervie mit seinen Töchtern Mark-E und Stadtwerke Lüdenscheid durch den Aufbau weiterer „Tankstellen“ möglichst schnell beenden.

Die erste Zapfsäule errichtete Mark-E 2011 in Hagen, inzwischen hat der Versorger in seinem Verbreitungsgebiet 23 Ladestationen in Betrieb. Derzeit entstehen neue E-Tankstellen in Lüdenscheid, Meinerzhagen und Halver. Sofern die von Mark-E gestellten Förderanträge für insgesamt 26 öffentliche Ladesäulen im gesamten Netzbetrieb bewilligt werden, könnte der Stromkonzern gemeinsam mit Industrie und Gewerbe 49 Stationen freischalten. Ende vergangenen Jahres waren im Kreis 164 batteriebetriebene Fahrzeuge unterwegs. Rund 14 500 Euro kostet eine Säule im Schnitt je nach Modell, abzüglich der öffentlichen Zuschüsse.

„Wir setzen beim Ausbau auf Partner in den Kommunen oder in der Wirtschaft“, betonte Enervie-Sprecher Andreas Köster. „Wir wollen die E-Mobilität im gesamten Versorgungsgebiet vorantreiben.“ Dafür wird mehrgleisig gefahren. Die Kooperationspartner investieren in E-Tanksäulen für ihre Kunden und Mitarbeiter, Mark-E koordiniert den Netzanschluss, übernimmt die technische Umsetzung wie Aufbau, Anschluss und Wartung und liefert den Ladestrom sowie das Abrechnungssystem.

Der Zugang kann über eine von Mark-E oder den Stadtwerken bereitgestellte App oder Ladekarte erfolgen. „Vorläufig tanken unsere Kunden kostenfrei“, weist Köster auf einen weiteren und zeitlich noch nicht eingegrenzten Vorteil hin. Bei einer Zusage der Fördermittel sei eine Station auch für Privathaushalte interessant.

Wer außerhalb des Versorgungsgebietes unterwegs ist, kann seine Tankfüllung über die Ladekarte abrechnen lassen. Bislang sind mehr als 10 000 Ladepunkte in ganz Europa mit der Karte kompatibel, innerhalb Deutschlands hat der Stromer etwa 1500 Anschlussmöglichkeiten. Die Karte, erklärt Köster, könne auch bei den Netz-Partnern, zum Beispiel Vattenvall, verwendet werden. Abgerechnet werde zu Mark-E- oder Stadtwerke-Konditionen.

Beratung zu möglichen Standorten, Technik, Investitionsbedarf und Fördermöglichkeiten erhalten Interessierte beim Team Elektromobilität der Mark-E unter Telefon 0 23 31 / 12 32 24 56 oder per E-Mail unter elektromobilitaet@mark-e.de.