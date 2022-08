Gratis WLAN in der Lüdenscheider Innenstadt

Von: Susanne Kornau

Phillip Nieland, Volker Neumann und Danny Fischer (von links) haben das kostenfreie WLAN direkt getestet. © Stadtwerke Luedenscheid/Alexander ten Hompel

Der Anlauf dauerte lang, jahrelang: Doch nun ist der Ausbau des kostenfreien WLAN abgeschlossen.

Lüdenscheid - Das teilten die Kooperationspartner Phillip Nieland (Lüdenscheider Stadtmarketing), Volker Neumann (Stadtwerke Lüdenscheid) und Danny Fischer (IT Südwestfalen GmbH) mit. Der Tenor des Trios: „In der Lüdenscheider Innenstadt kann nun jeder gratis ‘surfen’.“ Der derzeit abgedeckte Bereich erstrecke sich vom Sternplatz bis in die Altstadt. Die Verbindung werde durch eine Glasfaseranbindung sowie sechs neue Zugangspunkte ermöglicht.

Erstmals im Oktober 2015 verkündeten die Kooperationspartner, dass „Surfen – jederzeit und gratis“ nun dank des in der Altstadt installierten Freifunk-Netzes möglich sei. Man habe Router angeschafft und in Einzelhandelsgeschäften entlang der Wilhelmstraße installiert. Erklärtes Ziel damals wie heute: „die lückenlose Internet-Anbindung in der Innenstadt“. Zwei Jahre später gab es 92 der sogenannten WLAN -Knotenpunkte in der Innenstadt, damit war die Vernetzung der Innenstadt aber erst „zu einem Großteil“ gelungen, wie der damalige LSM-Geschäftsführer André Westermann seinerzeit verkündete.



Heute, nochmals fünf Jahre später, haben zwar alle Geschäftsführer der beteiligten Unternehmen gewechselt, aber das Ziel blieb die ganze Zeit über unverändert – und gilt nun, zur Freude der Partner, als erreicht.



Gemeinschaftsprojekt

Das Gemeinschaftsprojekt sei in enger Zusammenarbeit mit dem Freifunk MK und dem Freifunkförderverein SiWi-Mark e.V. gelungen, heißt es in der gemeinsamen, von den Stadtwerken verbreiteten Mitteilung. Durch das neue Projekt an der Wilhelmstraße könnten nun bis zu 1000 Endgeräte gleichzeitig mit dem Netz des Freifunks versorgt werden. Dies werde kräftig genutzt: „Jeden Monat verbinden sich jetzt schon rund 25 000 Endgeräte.“



Eine ebenfalls wichtige Rolle spielt demnach die Telemark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH. Sie habe das Projekt mit einem leistungsstarken Tarif und der technischen Infrastruktur im Bereich der WLAN-Sender unterstützt. Freifunk sei unkompliziert. Benutzer könnten sich ohne Passwort mit dem WLAN verbinden, sparten Kosten und schonten dadurch die Datenpakete ihrer Mobilfunkverträge.