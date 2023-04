Aus Dreyer wurde Meier-Böke: 100 Jahre Firmengeschichte

Das Team der Augenoptik Meier-Böke auf einen Blick (v.l.): Mario van Ackeren, Birgit und Ralf Meier-Böke, Dietmar Sprung, Kathi Bunge, Jan und Linda Meier-Böke mit Tochter Emma. © Cedric Nougrigat

Es ist ein Ereignis, das heute nur noch sehr wenige Betriebe schaffen. Und erst recht, wenn es sich bei dem Betrieb um einen Einzelhändler handelt. Ralf Meier-Böke weiß das und ist darauf sehr stolz.

Die Wurzeln für das Traditionsgeschäft, das heute an der Knapper Straße 49 beheimatet ist, legten am 1. April 1923 Hermann und Ernst Dreyer. In ihren Privaträumen an der hinteren Bahnhofstraße gelegen, ganz in der Nähe der Christuskirche, eröffneten sie damals eine Werkstatt für die Reparatur von Uhren. H.E. Dreyer – so der Name des Betriebes – sollte in den darauffolgenden Jahren ein Begriff in Lüdenscheid werden. Nach dem Umzug des Betriebes an die Bahnhofstraße 34 erweiterte er schließlich das Angebot um den Verkauf und die Reparatur von Schmuck. Nur drei Jahre später dann, zog er noch einmal um, diesmal in das Haus Bahnhofstraße 38, in dem der Betrieb viele Jahre seinen Stammsitz hatte.

1966 übergab er das Geschäft an die Eheleute Irmgard und Dietmar Meier-Böke, die Eltern des heutigen Eigentümers. „Wir haben den Geschäftsnamen anfangs beibehalten und nur das Angebot um den Optikbereich erweitert“, erzählt Ralf Meier-Böke.

Der Name Meier-Böke stand dann erstmals im Jahr 1987, nach der Expansion und dem Umzug des Unternehmens in Geschäftsräume an der Bahnhofstraße 28, an der Fassade. Anfang 1996 übernimmt Augenoptikermeister Ralf Meier-Böke als neuer Inhaber das Geschäft und führt es bis heute.

Noch zwei Umzüge folgten, bis das Geschäft nun seinen Platz in eigener Immobilie an der Knapper Straße 49 gefunden hat.

Und noch heute – auf den Tag genau 100 Jahre nach der Geschäftsöffnung – ist es immer noch ein Familienbetrieb. Neben Ralf Meier-Böke ist auch seine Ehefrau Birgit im Unternehmen tätig. Sie leitet nach der Übernahme des Geschäfts von Optik Nockemann die Filiale in Halver, die sehr gut frequentiert wird.

Die dritte Generation ist längst mit dabei

Und auch Sohn Jan, der staatlich geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister ist, arbeitet seit 2017 mit im Unternehmen. Diese dritte Generation wird zudem durch seine Ehefrau Linda ergänzt.

Wir sind stolz auf das, was wir geschaffen haben.

Ihm zur Seite stehen dabei seine langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Kunden bei der Auswahl der passenden Brille fachgerecht beraten. Und noch etwas, ist Meier-Böke wichtig: „Die handwerkliche Seite meines Berufs ist genau so wichtig wie eine intensive Kundenbetreuung. Schließlich muss ich feststellen, welche Brillengläser den gewünschten Erfolg bringen und meine Kunden bei Auffälligkeiten an medizinisches Fachpersonal verweisen. Da ist Vertrauen gefragt.“

Dieses Vertrauen bringen dem sympathischen Vollblutoptiker viele Lüdenscheider gern und treu entgegen. Kein Wunder, denn im Hause Meier-Böke herrscht nicht nur ein familiäres Betriebsklima, hier ist auch immerdie neueste Brillenmode zu finden.

Das freudige Ereignis wird am 1. April in den Geschäftsräumen an der Knapper Straße 49 ausgiebig gefeiert. „Das berühmte leibliche Wohl kommt sicher nicht zu kurz“, verspricht Meier-Böke mit einem Augenzwinkern. Außerdem lädt der Augenoptiker seine Kundinnen und Kunden zu einer besonderen Aktion ein. „Würfeln Sie doch die Rabatte für ihre nächste Brille“, fordert er sie auf und freut sich auf regen Zulauf nicht nur am Jubiläumstag selbst, sondern auch in den vier Wochen danach. Getreu seinem Leitsatz: „Es wäre kurzsichtig, uns zu übersehen!“

Kontaktdaten: Augenoptik Meier-Böke

Inhaber: Ralf Meier-Böke

Knapper Str. 49

Telefon 02351/210 83 www.augenoptik-mb.de