Neue Gastro in Lüdenscheid: Aus dieser Kneipe wird ein Restaurant

Von: Fabian Paffendorf

Im Mai sollen die Timberg-Stuben als Restaurant „Elegancko“ neu eröffnet werden. © Fabian Paffendorf

Der alte Muff muss raus, damit in den Timberg-Stuben in nächster Zeit neues Gastro-Leben Einzug halten kann. Die Wirtschaft soll im Mai als Restaurant „Elegancko“ neu eröffnet werden

Lüdenscheid – „Richtig schlimm sah es hier aus, aber nach und nach wird’s jetzt schön“, sagt Adrian Niemiec und zeigt auf seinem Smartphone die Vorher-Bilder der Theke. Einiges ist schon fertig, anderes noch im Werden. Muss es auch zügig, denn schon am 13. Mai soll die ehemalige Gaststätte Timberg-Stuben als Restaurant „Elegancko“ neu eröffnet werden.

Dass sich in den alten Timberg-Stuben etwas tut, dort seit Wochen Handwerker ein und aus gehen – das hat sich im Stadtteil und auch darüber hinaus längst rumgesprochen, wie Adrian Niemiec erzählt. Seither bekäme das neue Pächter-Ehepaar auch schon Anfragen von Gesellschaften, die dort feiern wollten. „Die müssen wir erst einmal vertrösten, Reservierungen geben wir erst raus, wenn wir auch öffnen“, erklärt er. Alles müsse schließlich seine Ordnung haben und wohlüberlegt sein. Genau so, wie es auch die Entscheidung war, wohin es beruflich für seine Frau Kathrin gehen solle nach ihrer Elternzeit.

Mit erfahrenen Gastronomen ein neues Konzept entwickelt

„Wir haben uns zusammengesetzt und besprochen, ob sie wieder in ihrem alten Job – in einer Zahnarztpraxis – arbeiten möchte, oder etwas Neues wagen wollte“, erzählt der 35-jährige, der selbstständig in der Baubranche arbeitet. Nebenher habe seine Frau immer mal wieder in den vergangenen Jahren im Gastro-Bereich etwas gemacht, also sei recht schnell die Idee gewesen, eine eigene Gaststätte aufzuziehen.

„Ich habe Freunde, die schon längere Zeit eigene Lokale im Märkischen Kreis betreiben“, sagt Niemiec. Zusammen mit denen habe man dann ein Konzept überlegt, das eine Lücke besetzen sollte, die es nach Meinung des Paars aus Oberschlesien für die Bergstadt noch auszufüllen galt: „Ein Lokal, das Speisen der deutschen wie auch der polnischen Küche auf einer kleinen aber feinen Karte vereint“. Die typisch polnischen Rouladen Zrazy werden darauf zu finden sein wie auch Krüstchen und Reibekuchen. „Wir wollen für alle etwas bieten. Die polnischstämmigen Gäste sollen sich bei uns genau so wohl fühlen wie jeder andere Lüdenscheider, der gut essen möchte“, verspricht Adrian Niemiec.

Wo gut gegessen werden soll, muss es natürlich gut aussehen. Schließlich bedeute der neue, polnische Lokalname „Elegancko“ übersetzt ins Deutsche ja elegant oder geschmackvoll. Dafür investiert das Pächterehepaar nicht zu knapp, wie Adrian Niemiec erzählt.

Adrian Niemiec und seine Frau Kathrin sind die neuen Pächter der Timberg-Stuben. In den vergangenen Wochen war man damit beschäftigt, das alte Lokal zu einer zeitgemäßen und modernen Gaststätte umzubauen. © Paffendorf

Rund 15 000 Euro seien bereits in die Renovierung geflossen, bis zur Neueröffnung würde nochmals so viel in die Hand genommen werden müssen. So arbeite man gerade daran, die Küche zu erneuern. Ebenso werde in den nächsten Tagen die Fassade einen neuen Anstrich bekommen. „Wenn man damit anfängt, von Grund auf alles zu erneuern, dann fliegen die Tausender nur so raus“, schmunzelt der Neugastronom. Aber auch der Hauseigentümer, ein Lüdenscheider Zahnarzt, investiere mit. „Wir freuen uns sehr darüber, denn ohne das Zutun unseres Vermieters wäre das alles auch nicht möglich gewesen“, sagt Adrian Niemiec. Für den 13. Mai ab 13 Uhr lädt man zur Eröffnung des Lokals mit Kegelbahn ein. Zum Kennenlernen werde es ein Büffet mit deutschen und polnischen Spezialitäten geben.