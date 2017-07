"Monsieur" macht Kunst im Zirkuszelt

Lüdenscheid - Das Versprechen, zurück nach Lüdenscheid zu kommen, löste der ungewöhnliche Komödiant „Monsieur macht Kunst“ am Dienstagabend im Zirkuszelt an der Bodelschwinghstraße ein. Menschentrauben hatten sich 2015 um ihn versammelt. Mit seiner Art, Freude zu bereiten, verzauberte er das Publikum beim Sommerfest vor zwei Jahren und sicherte sich neben dem Titel „Lüdenscheider Lachsack“ auch die Option, ein abendfüllendes Programm zu zeigen.

„Humor in Schwarz und Weiß“ lautete der Titel, die Farben auf der Bühne im Zelt waren genau so. Schwarz der abgegriffene Anzug, weiß das Hemd. Mitgebracht hatte er die Pianistin Nora Born mit weißem Tutu und schwarzem Blazer.

Schon bei seinem ersten Auftritt holte sich „Monsieur“ die Menschen aus dem Publikum. So fanden sich auch am Dienstagabend plötzlich Zuschauer auf der Bühne wieder. Während Nora Born unermüdlich spielte, teilte „Monsieur“ friedlich eine Banane mit einem Gast, wischte einem anderen immer mal wieder den Schweiß von der Stirn, jonglierte mit einem dritten.

„Monsieur“ suchte die Interaktion mit dem Publikum, das durchaus ein bisschen mehr hätte sein dürfen. Gut, die eine oder andere Nummer war bekannt von seinem letzten Auftritt in Lüdenscheid, aber dennoch: Dieser Komödiant hat Potenzial, eben weil er so ganz anders ist und sich am Ende von pausenlosen 80 Minuten mit dem Fensterwischer den Schweiß von der eigenen Stirn wischen musste.

„Das Lied der Grille“ wird am Mittwochnachmittag ab 15.30 Uhr im Pink-Plight-Zirkuszelt erklingen. Wie bei jeder Kulturwoche kommen mittwochs die Kleinen zu ihrem Recht. Zu Gast sind „die exen“, der Eintritt kostet fünf Euro. „Das Lied der Grille“ ist ein Puppentheater mit Licht und Schatten für Kinder ab 5 Jahren. Im Mittelpunkt steht das Anlegen der Vorräte für den Winter – sammeln, sammeln, sammeln als endlose Plackerei. Plötzlich klingt eine Melodie über die Wiese, und allen wird es ganz leicht und heiter zumute. Doch dann kommt er – der Winter. Und die Grille hat nichts gesammelt. Ein bewohntes Klavier erzählt die Geschichte vom Fiedeln oder Vorsorgen, von schönen Künsten, Plackerei, leeren Mägen und vollen Speisekammern, von einem fetten Sommer und einem eisigen Winter. Und einem Freund.

Bis 19.30 Uhr müssen Grille und Klavier abgebaut und verschwunden sein. Denn dann betreten alte Bekannte die Bühne: Das Improvisationstheater „emscherblut“ kommt wieder einmal nach Lüdenscheid (13 Euro/Abendkasse). „emscherblut“ zählt zu den erfolgreichsten Impro-Gruppen im Ruhrgebiet Schauspielkunst, Interaktion, spontane Comedy und Wortspielereien stehen im Mittelpunkt. Die Spieler und ein Musiker stellen sich dem Unvorhersehbaren, spielen aus dem Moment heraus nach Vorschlägen aus dem Publikum. Da wird gesungen, gereimt, getanzt oder auch mal Shakespeare spontan inszeniert.