Aufzug und Rolltreppe defekt: Am Sauerfeld bleibt nur noch die Treppe

Von: Leon Malte Cilsik

Sowohl die die Rolltreppe als auch der daneben befindliche Fahrstuhl in der Unterführung am Sauerfeld sind vorübergehend außer Betrieb. © Cedric Nougrigat

Der STL musste in dieser Woche sowohl die Rolltreppe als auch den daneben befindlichen Fahrstuhl in der Unterführung am Sauerfeld außer Betrieb nehmen.

Lüdenscheid - Vorerst müssen Passanten wohl fortan die Treppen nehmen, wenn sie die Unterführung am Sauerfeld nutzen wollen, die Sternplatz und Innenstadt mit dem Brighouse Park, vor allem aber beide Straßenseiten des Zentralen Omnibusbahnhofs miteinander verbindet.

Denn der STL musste in dieser Woche sowohl die Rolltreppe als auch den daneben befindlichen Fahrstuhl außer Betrieb nehmen, wie der stellvertretende Werkleiter Andreas Fritz mitteilt. „Dass die Rolltreppe am Sauerfeld wartungsbedürftig ist, war uns schon länger bekannt. Es gibt dort ein Problem mit der Antriebskette.“ Schon im August sei eine Firma mit der Reparatur beauftragt worden. „Diese wartet aber seitdem auf ein Ersatzteil, ohne das wir den sicheren Betrieb nicht länger gewährleisten können“, sagt Fritz. Das Ersatzteil werde aber noch im November erwartet.

Unverhoffter kam dagegen der Defekt des Fahrstuhls: „Dort wurde die Notruftaste herausgerissen und jetzt liegen Kabel frei“, sagt der stellvertretende Werkleiter. Die Reparatur sei auch hier bereits in Auftrag gegeben und soll innerhalb weniger Tage erfolgen.