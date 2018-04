Der legendäre Auftritt von Deep Purple in Lüdenscheid

Lüdenscheid - Das neue Exponat der Woche erinnert an ein Ereignis, an das sich viele Lüdenscheider noch erinnern dürften: Es handelt sich um ein Ankündigungsplakat für das legendäre Deep-Purple-Konzert am 8. Dezember 1970 in der Schützenhalle am Loh.

Viele Lüdenscheider werden sich noch an die Aufregung erinnern, als bekannt wurde, dass es dem damaligen Stadtjugendpfleger Gottfried („Gotti“) Schumann gelungen war, die Band Deep Purple im Rahmen ihrer Deutschland-Tour für ein Konzert in die Lüdenscheider Schützenhalle zu holen.

Ein sensationelles Ereigneis für Lüdenscheid, denn Deep Purple hatte in jener Zeit Europaweit eine riesige Begeisterungswelle ausgelöst.

Im Gedächtnis einer ganzen Generation verankert

Aber im kollektiven Gedächtnis der Stadt ist vor allem der Konzertabend selbst fest verankert – denn der endete in einer Katastrophe mit 2000 enttäuschten Fans und einigen Sachschäden nach Randale vor und auf der Bühne. Die Musiker sind den Berichten zur Folge durch Fenster aus der Halle geflüchtet.

Das Plakat, dessen historischer Wert auf den ersten Blick nicht so groß zu sein scheint, hat genau deshalb einen ungleich viel höheren Wert für die Erinnerungskultur der Stadt, weil es von einem Ereignis berichtet, dass sich im kollektiven Gedächtnis einer ganzen Generation von Lüdenscheidern verankert hat.

In ihrem 2013 erschienenen Buch „Die besten Tage unseres Lebens“ widmeten Dr. Dietmar Simon und der inzwischen verstorbene Michael Nürenberg dem Konzert mehrere Seiten und lassen auch Zeitzeugen zu Wort kommen. Immerhin erinnerte sich auch Deep-Purple-Bassist Roger Clover in einem Interview fast 40 Jahre später immer noch an Lüdenscheid und die Tumulte mit heftigen Sachschäden, die ausbrachen, nachdem das Konzert vorzeitig beendet werden musste.

Lüdenscheid war die kleinste Stadt im Tourneeplan von Deep Purple in Deutschland, aber auch in anderen Städten war es zu Zwischenfällen gekommen, so musste in Offenbach der Veranstaltungsort wegen einer Bombedrohung geräumt werden.

Nach Konzertabbruch fliegen Flaschen

In Lüdenscheid trat „Ashton, Gardner, Dyke & Lieber“ als Vorband auf – da war die Welt noch in Ordnung, aber Deep Purple kam dann ohne Gitarrist Ritchie Blackmore auf die Bühne, der wegen einer Erkrankung abgereist war. Die Band spielte trotzdem, dann eben zu viert.

Aber Sänger Ian Gillan konnte nach wenigen Titeln wegen einer akuten Tonsilitis (Mandelentzündung) nicht mehr singen. Nachdem er die Bühne verlassen hatte, spielten seine Kollegen zunächst ein Instrumentalstück, dann gingen auch sie hinter die Bühne. Zuerst dachten die Zuschauer, Deep Purple mache eine Pause, als dann durchsickerte, das Konzert sei abgebrochen, machte sich schnell Unmut breit.

Flaschen flogen, einige Zuschauer enterten die Bühne und traten auf das Equipment ein. Die Enttäuschung bei den jungen Leuten war groß, hatten sie doch 11 D-Mark an Eintritt bezahlt, was damals viel Geld war. Wegen des abgebrochenen Auftritts zahlte „Gotti“ Schumann der Band nur die Hälfte der vereinbarten Gage von 16.000 D-Mark, schreibt Zeitzeuge Klaus Tiedge in dem Buch von Simon und Nürenberg. Der Sachschaden an Halle und Instrumenten wurde auf 45.000 D-Mark taxiert. Sechs Besucher wurden bei den Ausschreitungen verletzt.

Sonderausstellung „POP und PILLE“ ab September

Insgesamt, so fassen Simon und Nürenberg zusammen, stellten die Randalierer aber nur einen kleinen Teil des Publikums dar, die meisten Zuschauer hatten den Saal schon verlassen. Die Polizei, die vor der Halle postiert war, hatte nicht eingegriffen, damit die Situation nicht eskalierte.

Als erste Reaktion sprach der damalige Schützenoberst Wilhelm Brauckmann ein Nutzungsverbot der Halle für künftige Musikveranstaltungen aus. Dies wurde aber später wieder zurückgenommen. Gottfried Schumann nahm sich Veränderungen für Konzerte vor – das Zuhören sollte in den Fokus rücken. Schon Ende Januar gab es das „erste echte Popkonzert“, zitieren Simon und Nürenberg: Golden Earring spielte bereits zum zweiten Mal in Lüdenscheid, diesmal allerdings im Parktheater.

Dieses Konzert-Plakat ist ein Beispiel dafür, wie der Fundus der Museen immer weiter wächst, auch um Objekte aus der noch nicht so weit zurückliegenden Vergangenheit. Leonore Volkenrath hat dieses Plakat den Museen als Schenkung überlassen. Gerade in den vergangenen Monaten sind viele ähnlich spannende Objekte neu hinzugekommen – in Vorbereitung der Sonderausstellung „POP und PILLE“, die die Museen anlässlich des Stadtjubiläums erarbeiten und die im September eröffnet wird. Solche Sonderausstellungen sind oft Anlässe, um den Sammlungsbestand des Museums zu erweitern.