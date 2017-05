Kinder-Uni startet mit Ameisen und Navigationssystemen

Lüdenscheid - Es sind oft die kleinsten Dinge, die einem die Welt am einfachsten erklären. Bestes Beispiel dafür war am Dienstagnachmittag die Auftaktveranstaltung der Kinder-Uni der Fachhochschule Südwestfalen am Standort Lüdenscheid: Mit Hilfe von Ameisen brachten Prof. Dr. Andreas de Vries und Prof. Dr. Stefan Böcker ihren jungen Studenten näher, wie ein Navigationsgerät den kürzesten Weg von A nach B findet.

Zum mittlerweile dritten Mal hatten die Verantwortlichen den großen Saal des Kulturhauses zu einem Hörsaal umfunktioniert, um neugierigen Mädchen und Jungen wissenschaftliche Zusammenhänge altersgerecht zu erklären. Und zu ihrer Freude hatten sich auch wieder 250 Kinder zwischen neun und zwölf Jahren zum neuen Semester der Lüdenscheider Kinder-Uni angemeldet.

„Es sind zwar ein paar weniger als bei den vergangenen Veranstaltungsreihen, aber wir sind trotzdem sehr zufrieden“, machte Alexander Althöfer vom Hochschulmarketing Hagen/Lüdenscheid deutlich. „Dafür haben wir auch mehr Kinder aus den umliegenden Städten und Gemeinden erreicht.“

Sie alle wurden – wie es auch zum Studium-Auftakt bei den „Großen“ Tradition ist, von Bürgermeister Dieter Dzewas am Hochschulstandort Lüdenscheid willkommen geheißen. „Auch der Bürgermeister hat vor gut 30 Jahren in einem Hörsaal gesessen, aber längst nicht so spannende Sachen gehört wie ihr. Denn Navigationsgeräte gab es damals noch nicht.“

Auftakt zur 3. Kinder-Uni: Was haben Graphen im Navigationssystem zu suchen? Zur Fotostrecke

Dzewas wünschte den jungen Studenten, dass sie sich ihr Interesse an der Wissenschaft erhalten. „Ich würde mich freuen, euch später als große Studenten am Hochschul-Standort Lüdenscheid begrüßen zu können.“

Und dann gehörte die Aufmerksamkeit der Mädchen und Jungen, die vom Anfang bis zum Ende aufmerksam und konzentriert der Vorlesung lauschten, den „alten Hasen“ der Kinder-Uni: Denn Prof. Dr. Stefan Böcker und Prof. Dr. Andreas de Vries sind nicht nur Dozenten für Wirtschaftsinformatik, sondern schon seit vielen Jahren Dozenten der Kinder-Uni in Hagen und Iserlohn. Sie beschäftigten sich am Dienstag mit der Frage, was Graphen im Navigationssystem zu suchen haben und wie sie den kürzesten oder auch schnellsten Weg von einem Ort zum anderen finden.

+ Auch seine Frage wurde im Anschluss an die Vorlesungen natürlich von den beiden Dozenten beantwortet. © Kerstin Zacharias „Und dazu brauchen wir die Hilfe von Ameisen – und natürlich von euch“, leitete Prof. Dr. de Vries die Vorlesung ein. Anhand einer Karte ging es zunächst um die Informationen, die ein Navi benötigt, um die kürzeste Strecke zu finden. Durch Abstraktion, also eine vereinfachte Darstellung, schafften die beiden Dozenten schließlich ein Modell der Wirklichkeit: Aus der Straßenkarte wurde ein Graph. Auf ihnen machten sich schließlich die imaginären Ameisen auf den Weg um herauszufinden, welche Strecke bei gleicher Geschwindigkeit denn nun die kürzeste ist – per Ausschluss. Am Ende hatten die jungen Studenten also anhand des Ameisenverfahrens den Dijkstra-Algorithmus kennengelernt.

Zum Abschluss der Vorlesung, aus der Prof. Dr. Andreas de Vries und Prof. Dr. Stefan Böcker nicht entlassen wurden, ohne noch fleißig Autogramme zu schreiben, beantworteten sie natürlich auch noch offene Fragen der Mädchen und Jungen: beispielsweise, woher ein Navigationsgerät weiß, dass auf einer Strecke ein Stau ist. „Das Navi benutzt dafür einen Radiosender mit Staumeldungen, den nur das Navi hören kann – und sucht euch dann eine alternative Strecke.“