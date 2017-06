Auftakt von "Lüdenscheid Karibisch" auf dem Sternplatz

Lüdenscheid - Den Urlaub vor die Haustür holen, das ist das erklärte Ziel der Veranstalter von „Lüdenscheid Karibisch“. Und am Donnerstagnachmittag ließen die Besucher auf dem Sternplatz in Liegestühlen die Seele baumeln, steckten die Füße in den feinen Sand und erfrischten sich mit Cocktails, Rum, Bier und anderen Getränken.

„Wir freuen uns über das gute Wetter und das Fest passend zum Sommer“, sagte Katrin Naß aus Halver, die die Strandatmosphäre zusammen mit ihrer Familie genoss. „Das ist eine super Idee. Und es ist toll, dass es schon nachmittags losgeht, so haben Kinder auch etwas davon.“

Auch dem zweieinhalbjährigen Orlendo, der mit seiner Mutter Jeanette und den Großeltern Sylvia und Peter Schwitalla im Sand spielte, gefiel das Angebot sichtlich.

Neben Familien zog „Lüdenscheid Karibisch“ auch Freundeskreise an. Junge Männer etwa feierten die letzte Prüfung ihres Technikers, Fachrichtung Maschinenbau, die sie noch am Morgen am Berufskolleg für Technik am Raithelplatz abgelegt hatten. Bevor die Ergebnisse Ende des Monats kommen, sollte demnach erst mal ein Cocktail drin sein.

Mit dem Auftakt der ersten Ausgabe von „Lüdenscheid Karibisch“ zeigte sich Mel Rutenhofer aus dem Veranstalter-Team zufrieden. Von Mitte Mai bis Mitte September sei das Team von „Just Festivals“ jede Woche in einer anderen NRW-Stadt zu Gast – vor der Station in Lüdenscheid etwa fand ein Festival in Hagen statt.

Eröffnung von "Lüdenscheid Karibisch"auf dem Sternplatz Lüdenscheid Zur Fotostrecke

Aufbau und Abnahme durch Ordnungsamt und Feuerwehr seien in Lüdenscheid nach Plan verlaufen. „Und die Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing läuft gut. Die greifen uns super unter die Arme.“ Das Wichtigste sei, dass die Besucher stressfrei den Tag genießen.

Freitag ab 16 Uhr, Samstag, Sonntag und Montag ab 12 Uhr

„Jetzt hoffen wir, dass sich das Wetter hält und dass wir nächstes Jahr wiederkommen können.“ Heute geht das Programm mit Kokosnuss-Boccia, Sandburgenbau und Live-Musik von „Latino Total“ um 16 Uhr los, am Samstag, Sonntag und Montag jeweils um 12 Uhr.

Karibische Shoppingnacht

Nicht nur karibische Gefühle sollen aufkommen. Auch fürs Shoppingvergnügen soll gesorgt sein. Am Freitag Abend laden Händler zur Shoppingnacht ein. Bis 22 Uhr können Besucher einkaufen und zwischendurch eine Pause am „Strand“ auf dem Sternplatz einlegen, wie das Lüdenscheider Stadtmarketing mitteilt.

Viele Einzelhändler halten karibische Angebote bereit. Unter dem Motto „Late Night and Caribbean“ sorgt ab 18 Uhr DJ Ceyhun Özcinar mit Carribean-Beats bei „Strodel & Jäger“ für Stimmung. Außerdem werden dort Cocktails angeboten.

Bei Lascana Bademoden gibt es neben einer Einkaufsaktion gekühlte Getränke. Das First Reisebüro hat am Freitag Kreuzfahrttag mit dem Anbieter „MeinSchiff“. Bis 22 Uhr gibt es Cocktails. Alle Geschäfte im Stern-Center haben ebenfalls bis 22 Uhr geöffnet. Dort tritt Freitag und Samstag eine Steel-Drum-Band auf. Bei der Shoppingnacht sind auch TK Maxx und Sinn Leffers dabei.

