Aufruf: Konfirmanden von einst gesucht

Die Evangelische Versöhnungskirchengemeinde lädt dazu ein, die Jubelkonfirmation gemeinsam mit der Gemeinde am 24. September ab 9 Uhr in der Erlöserkirche zu feiern.

Lüdenscheid - Alle, die in den Jahren 1938, 1943, 1948, 1953, 1958, 1963, 1973 oder 1998 in der Erlöser-, Auferstehungs- oder Apostelkirche konfirmiert wurden, sich noch nicht für die Feier angemeldet haben und gerne daran teilnehmen möchten, werden gebeten, sich im Gemeindebüro unter Tel. 0 23 51 / 2 55 00 (dienstags von 14 bis 17 Uhr und mittwochs bis freitags von 9 bis 11 Uhr), online über www.evvkg.de oder per E-Mail an jubelkonfirmation@evvkg.de anzumelden.

Von vielen Jubelkonfirmanden liegen der Kirchengemeinde keine aktuellen Adressen vor. Daher sei man dankbar, wenn die Einladung an ehemalige Mitkonfirmanden weitergeleitet werde, darauf weist die Gemeinde in einer Mitteilung hin.

Am 24. September ist laut Ankündigung folgendes Programm geplant: 9 Uhr Treffen der Jubelkonfirmanden im Gemeindezentrum der Erlöserkirche, 9.30 Uhr Fototermin an beziehungsweise in der Erlöserkirche, 10.30 Uhr Festgottesdienst mit Feier des heiligen Abendmahls, 12 Uhr Empfang der Jubelkonfirmanden im Gemeindezentrum.