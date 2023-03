Mehr Außenwerbung an der A45-Bedarfsumleitung – und eine Entschädigung für Anwohner

A45-Bedarfsumleitung

+ © Cedric Nougrigat Außen-Werbemaßnahmen auf der Bedarfsumleitung: Die CDU wünscht sich, dass die Anwohner davon auch monetär profitieren sollen. © Cedric Nougrigat

Die CDU-Fraktion hat einen Antrag an den Haupt- und Finanzausschuss der Stadt (27. März, 17 Uhr, Ratssaal) gestellt, der zwei Dinge vereinen soll: Man will die Probleme an der A45-Bedarfsumleitung noch stärker ins Bewusstsein rücken und zudem für die Anwohner eine alternative Art der finanziellen Entschädigung schaffen.

Lüdenscheid – „Die Verwaltung wird beauftragt, die Anwohner der Umleitungsstrecke in die Außenwerbe-Maßnahmen des Bürgerbüros einzubinden. Für die Bereitstellung von Fassaden, Grundstücken, Fenstern und Balkonen sind die Anwohner angemessen zu entschädigen“, heißt es im Wortlaut des Antrags, „die Konzeption und Abwicklung erfolgt über eine – an den Kommunikationsmaßnahmen des Brückenbüros beteiligte – Werbeagentur.“

Die Kosten-Deckung sei bis zu 310 000 Euro pro Jahr bis zur Fertigstellung der Talbrücke Rahmede über ein entsprechendes Sonderkonto gegeben. Die Satzung der Stadt Lüdenscheid über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen sei anzupassen, um diese Außenwerbung zu ermöglichen.



Die CDU erinnert in der Begründung des Antrags daran, dass das Bürgerbüro bereits mit verschiedenen Plakaten auf die Problematik der Brückensperrung, die Belastung der Anwohner sowie die Empfehlung von Umleitungen hingewiesen habe. „Außenwerbung ist ein wirksames Mittel, die Aufmerksamkeit weiter auf die Umleitungsstrecke zu lenken: Je kreativer und größer, desto reichweitenstärker ist die Medienberichterstattung“, heißt es, „der Fokus wird auf die Notsituation und den dringenden Neubau der Rahmede-Talbrücke gelenkt.“



Viele Vorschläge für Maßnahmen mit großer Strahlkraft

Die Gestaltung kompletter Fassaden oder Giebelfronten (zum Beispiel durch Blow-Up-Banner oder Wall-Art), flächendeckende Platzierung von Fenster- und Balkon-Bannern, die Nutzung von Grundstücken zur Aufstellung von überdimensionalen Pop-Up-Plakatflächen oder – wo es möglich erscheint – Transparente, um „Brücken über die Straße zu bauen“, regt die CDU-Fraktion als praktische Möglichkeiten zur Umsetzung der Maßnahmen an. Bei einem entsprechenden Werbe-Erfolg könne die Aktion auf Dauer durchgeführt beziehungsweise in festen Zyklen aktualisiert werden, heißt es weiter.



Und dann kommt die CDU zum zweiten Kern des Antrags: „Da die Autobahn GmbH beziehungsweise der Bund jegliche Entschädigung der betroffenen Anwohner ablehnt, besteht zusätzlich – in Erfüllung des Vertrags mit der Autobahn GmbH – die Möglichkeit, das Angenehme (finanzielle Entschädigung) mit dem Nützlichen (öffentlichkeitswirksame Außenwerbung mit Strahlkraft weit über Lüdenscheid hinaus) zu verbinden“, argumentiert die CDU, die hofft, für diesen Antrag eine Mehrheit im HFA zu erhalten.