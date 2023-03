Aufmerksamer Zeuge: Feuerwehr-Einsatz am Schwimmbad Nattenberg

Von: Jan Schmitz

Feuerwehr im Einsatz (Symbolbild) © Daniel Schröder

Die Feuerwehr Lüdenscheid musste am Dienstagabend zum Schwimmbad Nattenberg ausrücken. Ein Zeuge hatte Brandgeruch wahrgenommen.

Lüdenscheid – Nachdem eine tatverdächtige 20-jährige Serien-Brandstifterin im Februar mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt werden musste, setzt sich die Serie von Containerbränden in Lüdenscheid unvermindert fort. Auch am Dienstagabend brannte es wieder, diesmal am Schwimmbad Nattenberg. Ob die 20-Jährige, die bereits für Brandserien in 2021 und auch im vergangenen Jahr verantwortlich war, einfach weiter zündelt, kann die Polizei derzeit nicht beantworten, verweist auf die Ermittlungen. Ein Zusammenhang mit ähnlichen Taten werde geprüft.

„Es gibt im aktuellen Fall keine Hinweise auf einen möglichen Täter oder eine Täterin Wir können nur Berichte schreiben“, sagt Polizeisprecher Lorenz Schlotmann. Die Polizei ermittelt, wie in ähnlichen vorangegangenen Fällen, wegen Sachbeschädigung durch Feuer, nicht wegen Brandstiftung.



Der Brand des Containers am Schwimmbad Nattenberg wurde am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr gemeldet. Ein Zeuge nahm den Brandgeruch wahr und informierte die Feuerwehr. Zudem zog er den Container einige Meter weiter vom Schwimmbad weg, um eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Folge.

