Aufmerksame Zeugen bemerken Einbrecher

Lüdenscheid - Einen mutmaßlichen Einbrecher konnte die Polizei in Lüdenscheid am Donnerstagmorgen dank aufmerksamer Zeugen festnehmen.

Gegen 4 Uhr morgens wachte am Donnerstag eine Frau an der Düppelstraße auf, weil sie Geräusche aus dem Keller eines Hauses hörte. Die Geschädigte bemerkte nach Angaben der Polizei eine Person in den Kellerräumen, die daraufhin mit einem Computer unter dem Arm aus dem Haus geflüchtet sei.

Der Einbrecher habe den Computer unterwegs fallen lassen und sei in ein Haus geflüchtet. Die Frau und ein weiterer Zeuge konnten der Polizei schließlich den entscheidenden Hinweis zum Aufenthaltsort des Täters geben, heißt es weiter.

Ein 39-jähriger Lüdenscheider sei daraufhin in einer Wohnung vorläufig festgenommen worden. Die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls dauern an.

Rubriklistenbild: © dpa-avis