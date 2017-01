Verkaufsoffene Sonntage in Lüdenscheid stehen auf der Kippe

Lüdenscheid - Da die vom Bundesverwaltungsgericht gesetzten Auflagen zur Veranstaltung von verkaufsoffenen Sonntagen nicht einzuhalten sind, wird die Verwaltung zunächst auch keine Verordnung zur Offenhaltung von vier Sonntagen erlassen. Ein entsprechender Beschlussvorschlag wird am Montag (17 Uhr, Ratssaal) im Hauptausschuss diskutiert.

Das Ergebnis dürfte klar sein. Schon im Vorfeld der Sitzung erklärte SPD-Fraktionschef Jens Voß, es mache keinen Sinn, das Verfahren wie bisher durchzuziehen, wenn die aktuelle Rechtssprechung Veranstaltungen in der bisher praktizierten Art und Weise nicht mehr zulasse. Das sei breiter Konsens in der Politik.

„Juristisch führt das ja in eine Sackgasse. Deshalb folgen wir dem Vorschlag der Verwaltung“, meinte auch FDP-Fraktionschef Jens Holzrichter. „Nach der Landtagswahl herrschen hoffentlich andere Mehrheitsverhältnisse und das ändert sich wieder.“

Grundlage der verkaufsoffenen Sonntage war das Ladenöffnungsgesetz (LÖG) für Nordrhein-Westfalen. Danach sollten seit 2013 die Geschäfte sonntags nur noch an bis zu vier Sonn- oder Feiertagen geöffnet sein, wenn parallel ein Fest oder Markt veranstaltet wurde. Entsprechend ging das Lüdenscheider Stadtmarketing (LSM) vor, fragte beim Einzelhandel Termine ab und suchte Veranstalter. In den vergangenen Jahre fanden dadurch in Kombination mit dem verkaufsoffenen Sonntagen im Mai eine Autoschau, im September ein Tag der Rettungskräfte, im November die Eröffnung der Eisbahn und des Handwerkermarktes und im Dezember der Weihnachtsmarkt mit Einbindung der Altstadt-Aktivitäten statt.

Das war auch für dieses Jahr geplant. Aber die Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts ersticken die Umsetzung schon im Keim. Danach sollen die Veranstaltungen eine prägende Wirkung haben. Sie ergibt sich laut Gericht unter anderem dann, wenn die Fläche des Marktes größer ist als die Verkaufsfläche der Geschäfte, die geöffnet haben. „Die maximale Verkaufsfläche auf Rathaus- und Sternplatz beträgt rund 11 000 Quadratmeter, während allein die Verkaufsfläche des Stern-Centers circa 30 000 Quadratmeter beträgt“, rechnet die Verwaltung vor.