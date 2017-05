Volle Hallen am Sonntag bei Messe Bauen & Wohnen

Lüdenscheid - Wie in den vergangenen Jahren kamen die Besuchermassen dieses Mal auch wieder am zweiten Tag der Messe Bauen & Wohnen. Auf dem Schützenplatz am Loh wurden die Parkplätze zeitweise knapp, die beiden Messehallen waren voll. "Es lief alles gut", resümierte Organisator Jürgen Bürschel.

Und so konnten die Besucher am Wochenende auf der 18. Messe Bauen & Wohnen in und rund um die Schützenhalle am Loh ihrer Verwirklichung des Traumhauses wieder ein Stück näher kommen. Denn vom Neubau über Sanierung und Renovierung bis hin zu Einrichten, Dekorieren und Gartengestaltung gab es an den Ständen der etwa 130 Aussteller eine große Angebotsvielfalt.

„Für jeden ist etwas dabei“, waren sich die Organisatoren Jürgen Bürschel und Marius Müller von "MesseCom Süd" sicher – und so war es auch. Zäune, Treppensanierung, Alarmanlagen, fugenlose Böden, Handarbeiten aus Schiefer, Kaminöfen, Markisen, ganze Badezimmer, Leuchten, Photovoltaikanlagen, Fenster, Rauchmelder und vieles mehr gab es in den zwei Hallen zu bestaunen.

Thema Energie im Vordergrund

Der Fokus lag in diesem Jahr wieder beim Thema Energie. Das brachte unter anderem die Firma Kostal zum ersten Mal auf die Messe, denn mit Photovoltaikanlagen lasse sich einiges an Stromkosten sparen, erklärte Dennis Hollenbeck. Die passende Finanzierung liefert die Volksbank im Märkischen Kreis, die sich mit Kostal einen Stand teilte.

Bei der Verbraucherzentrale drehte sich alles um das Thema Fenster und Energiesparen. Energieberater Helge Pfingst erläuterte die verschiedenen Verglasungen und ihre Vor- sowie Nachteile. 50 Prozent der Haushalte haben nach seinen Angaben eine Isolierverglasung. Die lasse aber das Dreifache an Wärme durch als andere.

Das Thema LED spielte nach wie vor auch eine große Rolle. Michael Blöink von Markisen Blöink und seine Familie präsentierten Markisen mit einer 18-fach dimmbaren LED-Beleuchtung. So habe man an warmen Sommerabenden sogar Licht über dem Tisch.

"LED-Umrüstung bezahlbar"

Jungunternehmer Timo Naber aus Brügge hat sich mit seinem Unternehmen T.T. Company auf den Vertrieb von exklusiver Außen- und Innenbeleuchtung spezialisiert. „LED kann sich mittlerweile jeder leisten“, ist er überzeugt. Die Umrüstung, die er ebenfalls im Angebot hat, sei bezahlbar geworden.

Neben den besonderen Leuchten war auch der Stand von Benton ein Hingucker. Seit etwa einem Jahr fertigt Benjamin Tigges Betonmöbel. Mit einer Musikanlage und Boxen aus Beton, eine Spezialanfertigung, und Wohnzimmertischen zog er die Besucher an seinen Stand. „Kein Tisch gleicht dem anderen“, sagt er. Bei seinen Möbeln spielt der Inhaber eines kleinen Bauunternehmens auch gerne mal mit LED, die sich durch Berühren des Betons dimmen lassen.

18. Auflage der Messe Bauen & Wohnen

Beton spielte auch am Stand von Peter Nüsken von Fliesendesign Nüsken eine Rolle. Er bietet mit seinem Unternehmen unter anderem einen fugenlosen Boden aus Beton an. Aber auch Wände und Küchenarbeitsplatten seien möglich. Bei dem neuen Trend spricht der Unternehmer vom „Betonflow“. „Es ist halt mal etwas anderes.“

Fürs Auge bot auch der Stand von Barbara Schöttler-Wijnen und ihrem Mann Jean-Pierre etwas. Unter dem Namen „Fassdeko“ machen sie aus alten Wein-, Whisky- und Cognacfässern Einrichtungsgegenstände, Deko- und Geschenkartikel. „Es macht Spaß, die Ideen der Leute umzusetzen“, sagt Jean-Pierre Schöttler-Wijnen. Und dabei probiert das Paar, alles aus Fassmaterial herzustellen. Obst- und Weinkisten sowie Tierfiguren gibt es bei Fassdeko ebenfalls. „Wir vermieten auch Fässer als Stehtische pro Tag.“

Mit Schiefer beschäftigen sich Anja und Marko Gertenbach, die an ihrem Stand Kunst aus Schiefer unter dem Namen „Gertis Schieferschmiede“ präsentierten. „Schiefer ist zeitlos“, findet Anja Gertenbach.

Nachfrage nach Sichtschutz gestiegen

Auf die Optik kam es auch bei der Gärtnerei Kissing an. Mit verschiedenen Pflanzen und einer Bank aus Gabionen fiel der Stand auf. Mit Gabionen und anderen Zaun- und Torsystemen handelt die Firma Mekon. Auf der Rosmart ist das Unternehmen angesiedelt, das zum ersten Mal auf der Messe dabei war. Die Nachfrage nach Sichtschutz sei riesig, sagte Tobias Ohl. „Die Gesellschaft hat sich so entwickelt. Keiner will mehr gesehen werden.“

Auf der größten Baumesse im Märkischen Kreis waren neben den genannten Unternehmen auch zahlreiche weitere Aussteller, die alle Branchen von A bis Z zum Thema Bauen & Wohnen abdeckten. Im kommenden Jahr wird die Messe in der Bergstadt wieder zu Gast sein.