Aufgegebene Grundschule mit leerem Schwimmbecken: Kommt jetzt eine Kita?

Lüdenscheid – Die CDU-Fraktion hat eine Idee, um in Lüdenscheid neue Betreuungsplätze für Kinder zu schaffen.

Bekanntlich muss die Stadt in Bezug auf weitere Betreuungsplätze für Kinder aktiv werden, weil sie den Rechtsanspruch von Eltern nicht erfüllen kann. Ein Mangel besteht sowohl an U3- als auch an Ü3-Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten.

Der Vorschlag der CDU-Fraktion: Die Einrichtung einer Kita in der ehemaligen Hermann Gmeiner Grundschule. Der Antrag wird zunächst den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses in der nächsten Sitzung am 21. Mai (17 Uhr im Ratssaal) vorgelegt. Die Verwaltung soll die Anliegen prüfen.

Instandhaltung dringend notwendig

Das Gebäude werde derzeit nicht genutzt und ist im Besitz der Stadt Lüdenscheid, heißt es darin. Eine Folgenutzung und Instandhaltung seien nötig, um die Bausubstanz zu erhalten – und den Fortbestand der zugehörigen Turnhalle, die etwa von Vereinen genutzt wird. Das soll laut CDU außerhalb der Kita-Öffnungszeiten beibehalten werden.

Darüber hinaus soll geprüft werden, ob eine Reaktivierung des Schwimmbeckens möglich ist, damit die Kinder noch vor dem Wechsel auf die Grundschule schwimmen lernen können. Als Vorbild dafür nennt die CDU in ihrem Antrag die Hamburger Kita Sternipark, die ein Lehrschwimmbecken hat, und begründet das Vorhaben damit, dass immer mehr Kinder selbst nach Abschluss der Grundschule nicht schwimmen könnten und die Zahl der Badeunfälle steige.

Finanzierung durch die Bürger?

Ob die Kita und der Umbau über ein städtisches Unternehmen wie die Lüwo oder durch die Beteiligung von Lüdenscheider Bürgern finanziert werden könnte, soll ebenfalls geprüft werden. Auf diese Weise könnte der langfristige finanzielle Ertrag der Stadt oder eben den Bürgern zu Gute kommen.

Die CDU betont jedoch: Diese Fragen seien optional, Priorität hätten die Einrichtung einer neuen Kita und der Erhalt der Turnhalle.