Auffahrunfall: Sauerfelder Straße kurzzeitig gesperrt

Der Auffahrunfall ereignete sich am Kreuzungsbereich Sauerfelder Straße / Hochstraße. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Lüdenscheid - Nach einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos musste die Sauerfelder Straße in Fahrtrichtung Bräucken am Dienstagnachmittag kurzzeitig gesperrt werden.

Nach ersten Angaben der Polizei geschah der Auffahrunfall gegen 15.30 Uhr in Folge eines Spurwechsels. Ein Autofahrer befand sich vom Sauerfeld aus kommend auf der linken Fahrbahn. An der Kreuzung kurz hinter den städtischen Museen wollte der Fahrer auf die rechte Spur wechseln. Weil dort aber nicht genug Platz war, wechselte er nach Angaben der Polizei wieder auf die linke Spur, wo inzwischen jedoch zwei Autos an der roten Ampel warteten. Es kam zum Zusammenstoß, das hintere Fahrzeug drückte die Autos zusammen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand allerdings hoher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, wie die Polizei mitteilte.