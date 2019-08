Auffahrunfall in Lüdenscheid: Vier Personen verletzt

Lüdenscheid - Bei einem Auffahrunfall auf der Heedfelder Straße in Lüdenscheid sind am Freitagnachmittag vier Personen verletzt worden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 26-Jährige gegen 14.25 Uhr mit ihrem Wagen in eine Einfahrt abbiegen und bremste deshalb. Die 79-Jährige hinter ihr bremste ebenfalls. Dies bemerkte ein dahinter fahrender 28-Jähriger zu spät und fuhr auf den Wagen vor ihm auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw auf den der abbiegenden 26-Jährigen aufgeschoben. Insgesamt wurden vier Personen verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro.