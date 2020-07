Auffällige Oberklasse-Autos weg - Polizei MK leitet Fahndung ein

Lüdenscheid - Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zu Montag gleich zweimal zugeschlagen.

Wie die Polizei mitteilt, knackten die Täter in der Zeit zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 10 Uhr, an der Werdohler Straße in Höhe der Hausnummer 200 einen anthrazitfarbenen VW Touareg mit dem Kennzeichen MK - BH28.

An der Friedrichstraße, in Höhe des Hauses Nummer 35, klauten die Autoknacker in der Zeit zwischen 1.15 und 17.15 Uhr einen grauen BMW 530d mit dem Kennzeichen SGH - CP 33.

Hinweise auf den Verbleib der Fahrzeuge nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen unter der Rufnummer 90 99 0 entgegen.