Aufbruchstimmung bei Gemeindetagen unter dem Wort

Lüdenscheid - Veränderung nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu verstehen, etwas Neues zu beginnen: Diese Botschaft stand am Mittwoch im Mittelpunkt des ersten Abends bei den Gemeindetagen unter dem Wort in der Christuskirche. Tobias Faix, Theologieprofessor aus Marburg, war der erste der vier Referenten, der sich dem diesjährigen Thema „Alles auf Anfang?“ stellte.

Während Kirchengemeinden sich angesichts sinkender Mitgliederzahlen vielerorts um ihre Zukunft sorgen, weckte Faix in seinem Vortrag viel eher Aufbruchstimmung: „Wir leben in spannenden Zeiten, in denen sich unheimlich viel mit großer Geschwindigkeit verändert“, sagte er. In seinem Vortrag unter dem Titel „Alles ändert sich – Kirche und Glaube auch“ wies er darauf hin, dass sich Kirche und Glauben von Beginn an – „seit der Apostelgeschichte“ – immer wieder verändert hätten, „weil die Menschen sich verändern, das Leben sich verändert.“ Anders sei in der heutigen Zeit lediglich die Geschwindigkeit, in der sich Dinge wandelten. Aber dennoch gehe es darum, zu erfahren, was die Menschen umtreibt, welche Fragen sie haben, um herauszufinden, wo Kirche und Glauben ansetzen kann.

„Wir müssen als Kirche auf die Menschen zugehen, wir müssen ihnen zuhören und sie ernst nehmen“, sagte Faix und verglich das mit Jesus, der mit vielen Menschen Gemeinschaft beim Essen gepflegt habe. Das bedeute aber auch, demütig zu sein – „ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist.“ Faix hatte Beispiele, wo es gelungen ist, mit Kreativität Menschen zu erreichen, die bislang nichts mit Glauben zu tun hatten. In Berlin Moabit hätten junge Leute eine Kirche gekauft, um sie wieder zu nutzen. Zuerst seien sie auf die Menschen zugegangen und hätten gefragt, was sie suchen – vom Probenraum zur Kita – und hätten genau das, neben Gottesdiensten, in der Kirche geboten.

Der Gospelchor Risecorn unter der Leitung vom Helmut Jost gestaltete das Rahmenprogramm des Abends. Anna-Lena Rose vom Vorbereitungsteam der Gemeindetage interviewte neben Faix auch Sönne Siebenschuh, Mitbegründer und Mitglied des Leitungsteams der Guten Stube.