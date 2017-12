„Auf weitere 40 Jahre“: Schulfeier der Hauptschule Stadtpark

Lüdenscheid - Das 40-jährige Bestehen der Ganztagshauptschule Stadtpark feierten am Donnerstag Lehrer, Schüler und einige Kooperationspartner.

Mit einem üppigen Büfett und Getränken begrüßten Lehrer und Schüler der Ganztagshauptschule Stadtpark am Donnerstag rund 40 Kooperationspartner – darunter einige Schulleiter und Mitarbeiter der Agentur für Arbeit – sowie Ehemalige in der festlich dekorierten Mensa.

Eingeladen hatte die Schule zu einer Feier anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens. „Mir ist das Herz aufgegangen, als ich das heute alles hier gesehen habe“, sagte die stellvertretende Schulleiterin Ulrike Busse. Denn organisiert hatten das Büfett Schüler der Ernährungsklasse sowie einige Eltern. Das honorierte auch Schulleiter Thomas Lammers: „Wir haben Gänsehaut bekommen.“

Schule hat Herausforderungen gemeistert

Dass es die Schule – hinsichtlich der Schulform Hauptschule – nicht immer leicht hatte, bemerkte Bürgermeister Dieter Dzewas bei seinem Grußwort. Doch durch die Entwicklung zu einer Ganztagsschule in den 80er Jahren und die frühzeitige Förderung von Stärken einzelner Schüler habe die Hauptschule Stadtpark diese Herausforderung gemeistert.

Und die Berufsaussichten für junge Leute, die einen Ausbildungsplatz suchen, seien heutzutage gut, sagte Dzewas. Vor allem, weil immer mehr Firmen den Kontakt zu den Schulen suchten und offener geworden seien. „Herzlichen Dank für das tolle Engagement“, sagte er besonders an das Schulkollegium gerichtet. „Und heute gilt es, Geburtstag zu feiern!“

„Wünschen uns weitere 40 Jahre“

Schulleiter Lammers und seine Stellvertreterin Busse nahmen die Gäste daraufhin mit auf eine kleine „Zeitreise“ durch die vergangenen vier Jahrzehnte – mit zahlreichen prägenden Ereignissen seit 1977: „Als die Hauptschule Stadtpark geboren wurde“, sagte Busse. „Wir wünschen uns, dass sie mindestens weitere 40 Jahre bestehen wird.“

Sichtlich gerührt zeigten die Schulleiter sich schließlich über die eigenständig vorbereitete Aktion einiger Schüler der 10. Klasse: Sie hatten im Vorfeld diverse Gründe für den weiteren Erhalt der Schule gesammelt. Und was die Hauptschule Stadtpark in ihren Augen so besonders mache.

+ Einige Schüler der 10. Klasse trugen am Donnerstag Gründe vor, was die Schule in ihren Augen besonders macht. © Mester Große Hilfsbereitschaft, die Unterstützung untereinander, „dass fast alle Lehrer sehr nett und gut“ seien sowie die große Akzeptanz, gemeinsame Ausflüge und Freundschaften waren nur einige davon.

Und dabei blieb es nicht: Die einzelnen Klassen hatten in ihren Räumen verschiedene Aktionen anlässlich der 40-Jahr-Feier vorbereitet. Die Gäste entdeckten beim Rundgang durch die Klassenräume unter anderem eine Chronik, diverse Basteleien und Aktionen wie einstudierte Tänze und sogar Musik.